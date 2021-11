Ajax speelt zondag (aftrap 12.15 uur) met David Neres en Danilo op de plaats van Antony en Sébastien Haller in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Verder stuurt trainer Erik ten Hag de gebruikelijke namen het veld in. Remko Pasveer krijgt als doelman weer de voorkeur boven André Onana.

Opstelling Sparta Okoye; Abels, Heylen, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Masouras, Auassar, Smeets; Van Crooij, Emegha.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Neres, Danilo, Tadic.

Ajax maakt bekend dat Haller de wedstrijd mist omdat hij ziek is. "Antony is evenmin beschikbaar vandaag", meldt de Amsterdamse club kortaf. Woensdag tegen Besiktas ontbrak de Braziliaan ook al wegens onbekende klachten.

Haller was in die wedstrijd tegen Besiktas als invaller met twee treffers nog van grote waarde voor Ajax, dat zich verzekerde van groepswinst in de Champions League. De Ivoriaan is met negen goals topscorer in de Eredivisie.

Voor Danilo is het zijn eerste basisplaats van het Eredivisie-seizoen. De Braziliaan mocht in de competitie vijfmaal invallen en scoorde alleen bij de 9-0-zege op SC Cambuur. Neres kwam in twaalf Eredivisie-duels, waarvan het merendeel als invaller, tot drie doelpunten.

Danilo maakte zijn enige treffer van het seizoen bij de monsterzege op SC Cambuur. Foto: Pro Shots

Sparta met Heylen en Van Crooij

Ajax deelt de koppositie met PSV, dat later op zondag (aftrap 16.45 uur) uit tegen Heerenveen speelt. Beide ploegen hebben dertig punten uit dertien duels, al heeft Ajax een veel beter doelsaldo.

Feyenoord staat er met 28 punten uit twaalf wedstrijden nog beter voor en gaat zondag (aftrap 14.30 uur) op bezoek bij FC Twente.

Sparta beleeft een moeizaam seizoen en staat slechts zestiende. Trainer Henk Fraser heeft basisplaatsen voor Michaël Heylen en Vito van Crooij, die meestal wisselspelers zijn bij de Rotterdammers. Spits Lennart Thy en middenvelder Sven Mijnans beginnen op de bank.

