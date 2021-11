Memphis Depay maakte zaterdagavond bij de onverdiende 1-3-zege van FC Barcelona op Villarreal alweer zijn achtste treffer in La Liga. Dat hadden er ook negen kunnen zijn, maar de spits gunde een late strafschop aan teamgenoot Philippe Coutinho.

"Coutinho kwam naar met toe en zei dat hij die penalty graag wilde nemen. Geen probleem, want we doen het met zijn allen", vertelde Memphis na de eerste uitzege van het seizoen voor Barcelona.

Dankzij de vrijgevigheid van Memphis kon Coutinho in blessuretijd pas zijn tweede treffer van het kalenderjaar maken. De Braziliaanse middenvelder, die in 2018 voor liefst 135 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool, kampte in Spanje met zware blessures.

Memphis, die eind oktober in de laatste wedstrijd voor het ontslag van Ronald Koeman nog een strafschop miste, maakte tegen Villarreal zijn achtste treffer in La Liga. Daarmee hoeft de spits van Oranje alleen Real Madrid-aanvaller Karim Benzema (tien goals) boven zich te dulden op de topscorerslijst.

Aan het begin van de wedstrijd tegen Villarreal hielp Memphis nog een grote kans om zeep. "Gelukkig wist ik toch nog te scoren. Ik weet dat ik soms beter kan. Ik ben mentaal best sterk, maar ik had dit doelpunt even nodig", vertelde Memphis.

Memphis Depay in de 88e minuut op weg naar de cruciale 1-2 voor Barcelona tegen Villarreal. Memphis Depay in de 88e minuut op weg naar de cruciale 1-2 voor Barcelona tegen Villarreal. Foto: AP

Xavi spreekt van gelukkige maar gouden punten

Barcelona kwam tegen Villarreal kort na rust op voorsprong via een intikker van Frenkie de Jong. De thuisploeg domineerde het duel en kwam op 1-1. Vijf minuten voor tijd maakte Memphis na een lange trap van doelman Marc-André ter Stegen de cruciale en onverdiende 1-2.

"We speelden tegen een uitstekend team van Champions League-niveau, dat het niet verdiende om te verliezen", zei trainer Xavi, die in zijn eerste weken als Barcelona-trainer de volle zes punten pakte in twee competitieduels.

"We waren minder sterk dan ik gehoopt had, en hebben natuurlijk een beetje geluk gehad. Maar dit zijn wel drie gouden punten."

Onder Xavi is Barcelona opgeklommen naar de zevende plek in La Liga. Volgende week zaterdag staat er een thuisduel met nummer zes Real Betis op het programma, waarna woensdag uit bij Bayern München overwintering in de Champions League op het spel staat voor de Catalanen.

