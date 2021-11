De Portugese voetbalwereld spreekt massaal schande van het doorgaan van de wedstrijd tussen Belenenses en Benfica. De thuisclub had door een corona-uitbraak slechts negen spelers beschikbaar. "Dit is een schot in het hart van het Portugese voetbal."

Belenenses had zaterdagmiddag zonder succes om uitstel gevraagd aan de Portugese bond. De selectie was door de vele besmettingen zo uitgedund dat de reservedoelman nota bene op het middenveld moest spelen.

De Portugese bond verplichtte de degradatiekandidaat om gewoon te spelen tegen de koploper, anders zou aftrek van twee tot vijf punten kunnen volgen. Aan het begin van de tweede helft - bij een 0-7-tussenstand - had Belenenses nog zes spelers over en werd het duel gestaakt.

Kort voor de aftrap plaatsten alle spelers van Belenenses een bericht op hun sociale media. "Voetbal heeft alleen een hart als het competitief en sportief is, voetbal heeft alleen een hart als het een voorbeeld is voor de volksgezondheid. Vandaag heeft voetbal zijn hart verloren."

Zeventien spelers en stafleden van de club testten positief op het coronavirus. Onder hen de Zuid-Afrikaanse middenvelder Thibang Phete, die vorige week nog een interland speelde in zijn vaderland. Daarom bestaat de vrees dat het om de nieuwe en waarschijnlijk besmettelijkere variant omicron gaat.

De 'elftalfoto' van Belenenses voor het beruchte duel van zaterdagavond. De 'elftalfoto' van Belenenses voor het beruchte duel van zaterdagavond. Foto: AFP

Benfica wilde liever ook niet spelen

"Het voelde voor ons als een schande om zo met negen spelers op het veld te moeten staan", zei voorzitter Rui Pedro Soares van Belenenses.

Hij kreeg bijval van zijn collega Rui Costa van Benfica: "Wij wilden onder deze omstandigheden ook liever niet het veld op, maar net als Belenenses zijn we gedwongen. Ik betreur wat er gebeurd is, het is een zwarte bladzijde voor het Portugese voetbal."

Ook concurrenten van koploper Benfica uitten zaterdagavond hun ongenoegen over het doorgaan van de wedstrijd. "Het vraagt om een uitgebreide reflectie hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan", schrijft nummer drie Sporting CP in een verklaring.

"Dit verdient landelijke aandacht op het hoogste niveau. Dit incident is internationaal in het nieuws, het is opnieuw een donker hoofdstuk in het Portugese voetbal."

Francisco Marques, bestuurslid van nummer twee FC Porto haalde uit op Twitter: "Wat een schande is dit. Er zijn altijd mensen die erin slagen om Portugal op een derdewereldland te laten lijken."

"We zouden ons allemaal diep moeten schamen voor wat er vandaag gebeurd is in de belangrijkste competitie van ons land", schrijft subtopper Braga. "De wedstrijd laten doorgaan onder deze omstandigheden is onverantwoord en druist in tegen alle sportieve principes. Het is een schot in het hart van het voetbal."

Spelersvakbond wil spoedoverleg na 'onaanvaardbaar' duel

De Portugese spelersvakbond kondigde aan een spoedvergadering te willen met de voetbalbond en de gezondheidsautoriteiten. "Wat er vanavond gebeurd is, is onaanvaardbaar en mag nooit meer voorkomen", laat de vakbond weten.

"Deze wedstrijd was onwaardig voor Belenenses, Benfica, het Portugese voetbal en alle spelers en fans. Ongeacht de protocollen zou in deze situatie de gezondheid van de spelers en de eerlijkheid van de competitie belangrijker moeten zijn."