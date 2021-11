Palmeiras heeft zaterdag de Copa Libertadores gewonnen door Flamengo na verlenging met 2-1 te kloppen. Na afloop werd er ook veel nagesproken over de bizarre schwalbe van matchwinner Deyverson.

De Braziliaan kreeg het aan het einde van de verlenging aan de stok met een tegenstander van Flamengo, waarna scheidsrechter Néstor Pitana tussenbeide kwam. De arbiter gaf Deyverson een vriendschappelijk tikje op de rug, waarna de aanvaller theatraal ter aarde ging.

De dertigjarige Deyverson heeft een reputatie als het om schwalbes gaat. Als speler van Getafe haalde hij in februari 2020 met zijn gedrag het bloed onder de nagels vandaan bij spelers en fans van Ajax tijdens een dubbele Europa League-confrontatie.

Deyverson kreeg opvallend genoeg geen gele kaart voor zijn toneelspel. Hij werd zelfs uitgeroepen tot man of the match.

Deyverson barst op persconferentie in tranen uit

Aan het begin van de verlenging had Deyverson nog de beslissende 2-1 gemaakt, waarmee hij zijn ploeg voor het tweede jaar op rij en de derde keer in de clubgeschiedenis aan de Copa Libertadores hielp, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Op de persconferentie na de finale barstte Deyverson in tranen uit. De aanvaller vertelde veel druk te voelen vanwege de kritiek die hij via sociale media op zijn spel kreeg. Hij wist dit seizoen slechts vier doelpunten te maken.

"Als we winnen dan zijn we de allerbesten en als we verliezen, zijn we heel slecht. Als we vandaag weer verloren zouden hebben, had iedereen gezegd dat de trainer gek is", zei Deyverson.

"We kregen dit seizoen veel kritiek, maar iedereen moet begrijpen dat er een mens in het shirt zit. We hebben families, die met ons meeleven. Mensen zeggen op sociale media vaak dingen die pijn doen, heel veel pijn", snikte de aanvaller.