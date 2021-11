Go Ahead Eagles heeft Willem II zaterdag de vierde nederlaag op rij bezorgd in de Eredivisie. De club uit Deventer won in Tilburg met 0-1 door een goal van Boyd Lucassen.

De verdediger maakte in de 47e minuut de enige treffer van de wedstrijd, waardoor de vrije val van Willem II voortduurt. De ploeg van Fred Grim stond na de zevende speelronde eind september tweede na een knappe overwinning op PSV, maar sindsdien werd geen wedstrijd meer gewonnen.

Go Ahead is door de overwinning van zaterdag de volgende club die Willem II voorbijgaat op de ranglijst.

De promovendus staat op een keurige achtste plaats, terwijl de Tilburgers zijn afgezakt naar de tiende plek. Vorig jaar ontsnapte Willem II aan degradatie.

Het doelpunt van Boyd Lucassen in de 47e minuut. Foto: Pro Shots

Martina debuteert voor Go Ahead

Go Ahead miste in Tilburg veel belangrijke krachten, onder wie Iñigo Córdoba, Joris Kramer en Marc Cardona. Daartegenover stond het debuut van Cuco Martina, voormalig speler van onder meer Southampton, Everton en Feyenoord. De ervaren verdediger tekende eerder deze week een contract in De Adelaarshorst.

Martina viel in de extra tijd in tegen Willem II, toen de eindstand allang op het scorebord stond. De thuisploeg speelde voor rust best aardig, maar scoorde niet. Derrick Köhn raakte de paal.

Aan het begin van de tweede helft was het wel raak voor Go Ahead. Op aangeven van Martijn Berden scoorde Lucassen met een diagonaal schot. Willem II ging vervolgens voor de gelijkmaker, maar die bleef uit, waardoor de malaise aanhoudt in het Koning Willem II Stadion.