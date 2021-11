Belenenses is zaterdag met negen spelers, waaronder twee keepers, begonnen aan de competitiewedstrijd tegen Benfica. Door een corona-uitbraak kon de Portugese club niet meer spelers opstellen in het eigen Estádio Nacional. Het duel werd vroeg in de tweede helft gestaakt.

Belenenses was vanzelfsprekend kansloos en keek halverwege al tegen een achterstand van 0-7 aan, onder meer door een hattrick van Darwin Núñez en twee goals van Haris Seferovic.

Na de pauze keerde de thuisploeg nog maar met zeven spelers terug uit de kleedkamer. Vijftien seconden na de hervatting gaf reservekeeper João Monteiro, die als noodgreep werd ingezet als veldspeler, aan niet verder te kunnen vanwege een hamstringblessure.

Daarop besloot de scheidsrechter het duel definitief te staken. De regels staan namelijk niet toe dat een ploeg met minder dan zeven spelers op het veld staat.

Naar verluidt hebben liefst dertien spelers van Belenenses positief getest op het coronavirus en was er geen tijd om vervanging te regelen. Ook vier stafleden zijn besmet.

Bijzonder was dat de spelers van Belenenses met mondkapjes het veld op kwamen, waarna ze die voor de aftrap afdeden. Benfica startte uiteraard wel met elf spelers, onder wie Belgisch international Jan Vertonghen.

Benfica toonde geen genade en scoorde in de eerste helft zeven keer. Foto: ANP

Belenenses start in 5-2-1-formatie

Op papier begon Belenenses de wedstrijd met vijf verdedigers, twee middenvelders (onder wie reservekeeper Monteiro) en een aanvaller.

De ploeg uit uit Lissabon staat op de zestiende plek in de Portugese competitie en vecht tegen degradatie. Stadgenoot Benfica is de nummer drie met een punt achterstand op Sporting CP en koploper FC Porto.

Hoewel de coronapandemie al meer dan anderhalf jaar gaande is, kwam het niet eerder voor dat een ploeg in een aansprekende Europese competitie met minder dan elf spelers aan een wedstrijd begon. Er werden wel diverse wedstrijden uitgesteld nadat veel spelers positief getest waren.