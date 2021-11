PEC Zwolle heeft zaterdag ook in de tweede wedstrijd onder trainer Dick Schreuder niet kunnen overtuigen. De hekkensluiter van de Eredivisie speelde mede door een dramatische penalty van Daishawn Redan met 0-0 gelijk tegen RKC Waalwijk.

Op voorhand was het thuisduel met RKC voor PEC een goede mogelijkheid op de tweede overwinning van het seizoen. De Zwollenaren hadden ook wel een overwicht, maar waren niet voor het eerst dit seizoen te matig om dat uit te buiten.

In de eerste helft was een gemiste kans van Luka Adzic al veelzeggend voor het machteloze PEC. De Servische aanvaller stuitte in eerste instantie op keeper Etienne Vaessen en slaagde er in de rebound in om de bal voor een vrijwel leeg doel tegen de paal te koppen.

Na rust maakte spits Redan het nog bonter door huizenhoog over te schieten uit een penalty die was gegeven na een overtreding van RKC-verdediger Ahmed Touba. Namens de bezoekers was Jens Odgaard tijdens de overwegend saaie wedstrijd in Zwolle het gevaarlijkst met twee schoten.

In de vorige speelronde ging PEC bij het debuut van trainer Schreuder al met 4-0 kansloos onderuit tegen Feyenoord. Vrijdag wacht een uitduel met FC Groningen en een week later komt concurrent Fortuna Sittard naar het MAC³PARK stadion.

Het RKC van trainer Joseph Oosting doet het dit seizoen niet heel veel beter dan PEC. De Waalwijkers wonnen pas twee keer en staan met twaalf punten net boven de degradatiestreep.

Onder de nieuwe trainer Dick Schreuder is vooralsnog weinig verbetering te zien bij PEC Zwolle. Foto: ANP

