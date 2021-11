Na zes weken blessureleed brak Erling Haaland zaterdag bij zijn rentree direct twee Bundesliga-records bij de 1-3-zege op VfL Wolfsburg. De 21-jarige Noor maakte alweer zijn vijftigste treffer in de Bundesliga, maar geeft Borussia Dortmund bovenal vertrouwen voor de komende topper tegen Bayern München. Daarbij is de koppositie de inzet.

"Haaland is extreem belangrijk voor ons, dat hebben we de laatste weken wel gemerkt", vertelde Dortmund-middenvelder Julian Brandt in gesprek met Sky. "Niet alleen vanwege zijn doelpunten, maar ook fysiek is hij sterk en zijn sprints in de diepte zijn een enorm wapen."

Door een blessure ontbrak Haaland zes weken bij de Duitse formatie, die in die periode verloor van Ajax, RB Leipzig en Sporting CP. Zaterdag zat hij voor het eerst weer bij de selectie en scoorde hij enkele minuten na zijn invalbeurt met een volley met buitenkant links.

Dankzij zijn treffer verbeterde Haaland in één klap twee Bundesliga-records. Het was alweer zijn vijftigste goal in evenzoveel wedstrijden. Nooit eerder maakte een speler in zo'n korte tijd zoveel treffers. De in 2012 overleden Timo Konietzka, die in de jaren vijftig en zestig voor Dortmund speelde, was tot zaterdag met 63 duels recordhouder. Roy Makaay en Uwe Seeler hadden 67 duels nodig voor hun eerste vijftig treffers.

Daarnaast is Haaland met 21 jaar en 129 dagen de jongste speler ooit met vijftig treffers in de Duitse competitie. Hij schoot Schalke 04-icoon Klaus Fischer (21 jaar en 293 dagen) uit de recordboeken.

Speelronde 13 Bundesliga Vrijdag: Stuttgart-Mainz 2-1

Zaterdag: Hertha BSC-Augsburg 1-1

Zaterdag: Bochum-Freiburg 2-1

Zaterdag: Köln-Mönchengladbach 4-1

Zaterdag: Fürth-Hoffenheim 3-6

Zaterdag: Wolfsburg-Dortmund 1-3

Zaterdag: Bayern-Arminia 1-0

Zondag: Frankfurt-Union Berlin

Zondag: RB Leipzig-Leverkusen

Erling Haaland viert zijn treffer met zijn ploeggenoten van Borussia Dortmund. Erling Haaland viert zijn treffer met zijn ploeggenoten van Borussia Dortmund. Foto: Reuters

Dortmund strijdt volgende week met Bayern om koppositie

Dortmund-trainer Marco Rose was na de bijzondere rentree van Haaland lovend over de aanvaller. "Erling is een speler die het verschil maakt, hij geeft ons energie", zei hij. "Hij wilde zelfs langer dan een kwartier spelen vandaag. En dan valt hij in en scoort hij vrijwel direct. Dat laat zien hoe gretig hij is."

"Met Haaland erbij hebben we meer zelfvertrouwen", zei Dortmund-middenvelder Emre Can. "We zijn erg blij dat hij er weer bij is."

Dortmund spoelde met de overwinning op Wolfsburg de teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League van woensdag enigszins weg.

De club, die in 2012 voor het laatst kampioen werd, wacht volgend weekend in eigen huis de topper tegen koploper Bayern München, dat zaterdag met 1-0 te sterk was voor Arminia Bielefeld. Het verschil op de ranglijst is een punt in het voordeel van de regerend landskampioen.

