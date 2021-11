Matthijs de Ligt heeft zaterdag met Juventus een gevoelige thuisnederlaag geleden in de Serie A. 'De Oude Dame' gaf in eigen huis niet thuis tegen Atalanta, waar Marten de Roon in de basis stond: 0-1.

De winnende treffer viel in de slotfase van de eerste helft en kwam op naam van Duván Zapata, die voor de zevende wedstrijd op rij scoorde. De Colombiaanse spits kreeg veel vrijheid en zag dat De Ligt buitenspel ophief.

Bij Atalanta viel Teun Koopmeiners in de slotminuten in. Verder zat Hans Hateboer na lang blessureleed voor het eerst weer bij de selectie, maar hij kreeg nog geen speelminuten in het Juventus Stadium.

Juventus presteert dit seizoen ondermaats en leed dinsdag tegen Chelsea nog de grootste Champions League-nederlaag ooit (4-0), maar leek met twee zeges op rij juist de smaak te pakken te hebben in de Serie A. Door het verlies staat de ploeg van De Ligt pas achtste en is de achterstand op nummer vier Atalanta opgelopen tot zeven punten.

Atalanta hoeft alleen Napoli, AC Milan en Internazionale voor zich te dulden in de top van Italië. De bovenste vier ploegen gaan aan het einde van het seizoen rechtstreeks de Champions League in.

Concurrent Inter komt later op zaterdag nog in actie. De negentienvoudig landskampioen speelt vanaf 20.45 uur uit tegen Venezia.

