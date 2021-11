NAC Breda heeft zaterdag na bijna een maand weer een zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Door een treffer van Moise Adilehou vlak voor tijd was de ploeg van trainer Edwin de Graaf in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 te sterk voor Helmond Sport.

Na een nederlaag tegen FC Dordrecht (2-1) en gelijke spelen tegen Jong PSV (0-0) en Jong FC Utrecht (1-1) leek NAC ook thuis tegen Helmond Sport op weg naar puntenverlies.

In de 89e minuut kopte Adilehou een corner van Haye binnen, waardoor de club uit Breda toch drie punten pakte. De international van Benin stond op dat moment pas vier minuten in het veld.

Het betekende de zesde zege dit seizoen voor NAC, dat teleurstellend tiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport, dat al ruim anderhalve maand niet gewonnen heeft, is de nummer zeventien.

Vrijdagavond werden al acht wedstrijden afgewerkt in de Keuken Kampioen Divisie en maandag staan er twee duels op het programma. MVV-Roda JC, de Limburgse derby die eind oktober werd gestaakt, wordt dan uitgespeeld. De andere wedstrijd is FC Emmen tegen Almere City FC.

Moreno Rutten van NAC Breda in duel met Jules Houttequiet van Helmond Sport. Moreno Rutten van NAC Breda in duel met Jules Houttequiet van Helmond Sport. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie