Feyenoord heeft zaterdag bekendgemaakt dat Dennis te Kloese de nieuwe algemeen directeur wordt. De 47-jarige Nederlander tekent binnenkort zijn contract in De Kuip, waar hij medio januari begint.

Te Kloese had zijn overstap van Los Angeles Galaxy naar Feyenoord dinsdag al aangekondigd tegenover de NOS. Hij laat zijn doorlopende contract bij de Amerikaanse club, waar hij sinds 2018 werkte, ontbinden.

"Het was voor mij onmogelijk om nee te zeggen tegen Feyenoord. Ik ben trots en vereerd straks in Rotterdam aan de slag te mogen gaan als de nieuwe algemeen directeur. Ik zie het als een fantastische mogelijkheid en tegelijkertijd als een unieke uitdaging en avontuur voor mij en mijn familie", zegt Te Kloese op de site van Feyenoord.

"Feyenoord is een schitterende club met een prachtige geschiedenis, een fantastische en trouwe achterban en met volop mogelijkheden op een mooie toekomst. Natuurlijk weet ik dat er vele uitdagingen liggen. Deze ga ik vol overtuiging en enthousiasme aan door gebruik te maken van mijn langjarige ervaring."

Dennis te Kloese is bij Feyenoord de opvolger van Mark Koevermans. Foto: Pro Shots

'We mogen buitengewoon blij zijn met Dennis'

De in Nederland relatief onbekende Te Kloese werkte de laatste jaren in Mexico en de VS, waar de oud-scout van Ajax diverse functies voor Chivas Guadalajara , Chivas USA, Tigres UANL, de Mexicaanse bond en LA Galaxy bekleedde.

"Ik denk dat we buitengewoon blij mogen zijn dat we Dennis naar Nederland hebben kunnen halen voor het avontuur dat Feyenoord heet", zegt Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord.

"Ik volg en ken Dennis al jaren en ben ervan overtuigd dat hij de club met zijn kennis, ervaring en grote internationale netwerk flink vooruit kan helpen. Iets waar we hem natuurlijk op alle mogelijke manieren bij zullen helpen."

Te Kloese is bij Feyenoord de opvolger van Mark Koevermans, die eind vorige maand opstapte als gevolg van bedreigingen. Koevermans was in tegenstelling tot een deel van de fans voorstander van de bouw van een nieuw stadion.