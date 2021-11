Bayern München blijft dankzij een moeizame 1-0-overwinning zaterdag tegen Arminia Bielefeld koploper in Duitsland en verbeterde daarbij een doelpuntrecord in de Bundesliga. Eerder op de dag won Borussia Dortmund mede door treffers van Donyell Malen en de teruggekeerde Erling Haaland met 1-3 van VfL Wolfsburg. Wout Weghorst maakte de goal voor de thuisploeg.

Bij Bayern was Leroy Sané de gevierde man. De Duitse aanvaller schoot in de Allianz Arena in de 71e minuut vanaf een meter of twintig raak tegen laagvlieger Bielefeld.

Het was de 102e goal van Bayern in 2021. Geen enkele club scoorde zo vaak in een kalenderjaar in de Bundesliga. Het record was in handen van FC Köln, dat in 1977 101 keer scoorde.

Door de overwinning heeft Bayern na dertien speelronden een punt voorsprong op nummer twee Dortmund. Volgende week is in het Signal Iduna Park 'Der Klassiker' tussen Dortmund en Bayern, waarbij de koppositie op het spel staat.

Speelronde 13 Bundesliga Vrijdag: Stuttgart-Mainz 2-1

Zaterdag: Hertha BSC-Augsburg 1-1

Zaterdag: Bochum-Freiburg 2-1

Zaterdag: Köln-Mönchengladbach 4-1

Zaterdag: Fürth-Hoffenheim 3-6

Zaterdag: Wolfsburg-Dortmund 1-3

Zaterdag: Bayern-Arminia 1-0

Zondag: Frankfurt-Union Berlin

Zondag: RB Leipzig-Leverkusen

Donyell Malen viert zijn doelpunt met Marius Wolf. Donyell Malen viert zijn doelpunt met Marius Wolf. Foto: Pro Shots

Malen maakt derde goal in drie wedstrijden

Bij Dortmund-Wolfsburg schoot Malen van een kleine 20 meter raak met een hard en laag schot en tekende daarmee voor de 1-2. Het was de derde treffer in acht dagen voor de aanvaller, die eerder trefzeker was tegen VfB Stuttgart (Bundesliga) en Sporting CP (Champions League).

Met die goals is de 22-jarige Oranje-international op stoom gekomen bij zijn nieuwe club. Malen maakte afgelopen zomer voor 30 miljoen euro de overstap van PSV naar Dortmund, maar pendelde in zijn eerste maanden tussen bank en basis.

Dat Malen de laatste weken meer speeltijd kreeg, had ook te maken met de blessure van sterspeler Haaland. De Noor, die ruim een maand uitgeschakeld was, mocht in de 73e minuut invallen en scoorde bij zijn rentree al na acht minuten. Met buitenkant links rondde hij af na een voorzet van Julian Brandt.

Wolfsburg was al in de tweede minuut op voorsprong gekomen dankzij Weghorst, die een voorzet van Ridle Baku met de borst in het doel werkte. Het was de vijfde treffer van de Nederlandse spits dit Bundesliga-seizoen. Tien minuten voor rust tekende Emre Can uit een strafschop voor de 1-1.

De treffer van de weer fitte spits Erling Haaland in beeld. De treffer van de weer fitte spits Erling Haaland in beeld. Foto: Reuters

Hoffenheim wint in doelpuntenfestijn van Greuther Fürth

Nummer drie SC Freiburg ging zaterdag met 2-1 onderuit op bezoek bij VfL Bochum. Mark Flekken verdedigde zoals gebruikelijk het doel bij Freiburg, dat acht punten minder heeft dan Dortmund. De Oostenrijker Philipp Lienhart zette Freiburg nog wel op voorsprong, maar daarna scoorden voormalig Fortuna Sittard-spits Sebastian Polter en de Serviër Milos Pantovic voor Bochum.

Hoffenheim klom dankzij een spectaculaire 3-6-zege op Greuther Fürth naar de vijfde plaats. De grote man bij Hoffenheim was de Togolees Ihlas Bebou, die een hattrick maakte. De Fransman Georginio Rutter was twee keer trefzeker voor de uitploeg.

Bij hekkensluiter Greuther Fürth ontbraken Nick Viergever en Justin Hoogma door blessures en bleef Jetro Willems op de bank.

Ihlas Bebou maakte een hattrick voor Hoffenheim. Ihlas Bebou maakte een hattrick voor Hoffenheim. Foto: Getty Images

Ekkelenkamp en Zeefuik spelen gelijk met Hertha

Hertha BSC speelde met basisspeler Jurgen Ekkelenkamp en invaller Deyovaisio Zeefuik thuis met 1-1 gelijk tegen FC Augsburg.

Marco Richter maakte in de veertigste minuut de 1-0 voor Hertha en daar leek het bij te blijven. In de zevende minuut van de extra tijd bezorgde de Oostenrijker Michael Gregoritsch Augsburg toch nog een punt.

In de middenmoot was FC Köln thuis met 4-1 te sterk voor Borussia Mönchengladbach. Mark Uth, die in de Eredivisie speelde voor sc Heerenveen en Heracles Almelo, maakte de 2-1 voor Köln.

Jurgen Ekkelenkamp speelde de eerste 67 minuten met Hertha BSC tegen FC Augsburg. Jurgen Ekkelenkamp speelde de eerste 67 minuten met Hertha BSC tegen FC Augsburg. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga