Bondscoach Mark Parsons maakt zich geen zorgen over de kansen op een WK-ticket voor de Oranjevrouwen en focust zich liever op het spel. Nederland kon zaterdag niet winnen van Tsjechië (2-2), waardoor de concurrentie hoop houdt.

"We moeten niet bezorgd zijn over de WK-kansen, we moeten bezorgd zijn over het spel. Want als het spel beter wordt, dan komen de punten vanzelf", aldus Parsons kort na het gelijkspel in Ostrava.

De Engelsman beseft dat Oranje opnieuw geen goede indruk maakte, nadat in september in Groningen al met 1-1 was gelijkgespeeld tegen Tsjechië, dat 27e staat op de wereldranglijst. In Tsjechië leek het zwak spelende Nederland zelfs te gaan verliezen, tot Stefanie van der Gragt in de extra tijd de gelijkmaker binnenkopte.

"Er waren vandaag momenten dat het team zichzelf was, maar er waren nog meer momenten dat het team niet zichzelf was", zag Parsons. "Het gat tussen de verdediging en het middenveld was te groot. En we worstelden met de Tsjechische spelhervattingen, daardoor kregen we grote kansen tegen. Toen we op 1-1 kwamen, dacht ik dat we de wedstrijd in handen zouden krijgen, maar dat gebeurde niet."

Stand in groep C WK-kwalificatie 1. Nederland 5-11 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 4-5 (+4)

4. Belarus 3-4 (+1)

5. Cyprus 5-1 (-24)

De Oranjevrouwen kwamen in Ostrava twee keer op achterstand. De Oranjevrouwen kwamen in Ostrava twee keer op achterstand. Foto: ANP

'Casparij heeft goede dingen laten zien'

Verzachtende omstandigheid was dat Parsons in Tsjechië twee belangrijke spelers miste. Hij had niet de beschikking over Lieke Martens en Jackie Groenen, die werden vervangen door Victoria Pelova en Lineth Beerensteyn. Rechts achterin maakte de 21-jarige Kerstin Casparij van FC Twente haar basisdebuut.

Parsons: "Casparij heeft goede dingen laten zien, maar ook lessen geleerd. Zo was het voor meer spelers een wedstrijd van hoog niveau en daar hebben we veel van geleerd. Maar laat duidelijk zijn dat we beter moeten dan dit."

Door het gelijkspel heeft koploper Oranje vijf punten meer dan nummer twee IJsland, maar de IJslandse vrouwen moeten nog twee wedstrijden inhalen. Nederland komt maandag weer in actie. Dan wacht in het CARS Jeans Stadion in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan, de laatste interland van 2021.