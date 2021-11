Liverpool heeft zaterdag mede dankzij de eerste seizoenstreffer van Virgil van Dijk een simpele thuisoverwinning op Southampton geboekt: 4-0. Jürgen Locadia maakte na ruim twee jaar weer Premier League-minuten voor Brighton & Hove Albion, Steven Gerrard leidde Aston Villa opnieuw naar een overwinning en Arsenal was in eigen huis met 2-0 te sterk voor het kapitaalkrachtige Newcastle United.

Van Dijk zorgde op Anfield tegen Southampton voor het vierde doelpunt van Liverpool van de middag. De verdediger van Oranje schoot raak uit een snel genomen hoekschop van Trent Alexander-Arnold.

Het was voor Van Dijk zijn eerste goal van het seizoen. De laatste treffer van de oud-speler van FC Groningen dateerde van september vorig jaar, toen hij in de eerste Premier League-speelronde van het seizoen scoorde tegen Leeds United.

Liverpool zat tegen Southampton halverwege al op rozen dankzij twee goals van Diogo Jota en een van Thiago. De ploeg van manager Jürgen Klopp geeft als nummer twee een punt toe op koploper Chelsea, dat zondag nog thuis tegen Manchester United speelt. Nummer drie Manchester City, dat nu twee punten toegeeft op Liverpool, treft dan in eigen huis nummer vier West Ham United.

Locadia maakt eerste Premier League-minuten sinds 2019

Bij Brighton tegen Leeds United werd niet gescoord (0-0), maar voor Locadia was het wel een bijzondere wedstrijd. De voormalig aanvaller van PSV mocht in het Amex Stadium na 67 minuten invallen van trainer Graham Potter en maakte zo na 826 dagen weer speelminuten in de Premier League.

De 28-jarige Locadia speelde in augustus 2019 zijn laatste competitiewedstrijd voor Brighton, waarna hij verhuurd werd aan Hoffenheim. Begin 2020 volgde een tijdelijke overgang naar MLS-club FC Cincinnati.

Afgelopen zomer keerde Locadia terug bij Brighton, waar hij tot medio 2022 onder contract staat. Hij kreeg sindsdien ook al speeltijd in de League Cup. Tegen Leeds United kon Locadia als invaller het verschil niet maken. Joël Veltman speelde achterin de hele wedstrijd bij Brighton en bij Leeds viel Pascal Struijk halverwege in.

Arsenal slaat relatief laat toe tegen Newcastle

Aston Villa won voor de tweede keer in twee wedstrijden onder de nieuwe manager Steven Gerrard. Met invaller Anwar El Ghazi werd het 1-2 tegen Crystal Palace dankzij Matt Targett en John McGinn. Bij 0-2 kwam de tegengoal van Marc Guehi veel te laat om het nog spannend te maken. Villa is opgeklommen naar de elfde plek.

Arsenal had tegen Newcastle in de eerste helft liefst 75 procent balbezit, maar liet diverse goede mogelijkheden onbenut. Pas vroeg in de tweede helft viel de openingstreffer van Bukayo Saka, die kon afronden na een aanval over veel schijven.

Tien minuten later, in de 66e minuut, viel de beslissing. De Braziliaanse invaller Gabriel Martinelli passeerde Newcastle-doelman Martin Dúbravka van dichtbij: 2-0.

Newcastle, dat onlangs door een kapitaalkrachtige investeringsgroep uit Saoedi-Arabië werd overgenomen, heeft dit seizoen ondanks een trainerswissel nog altijd niet gewonnen in de Premier League. De ploeg van Eddie Howe heeft vijf punten achterstand op de veilige zeventiende plaats.

