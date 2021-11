Arsenal heeft zaterdag ondanks een groot overwicht pas in de tweede helft afstand genomen van Newcastle United. De kapitaalkrachtige hekkensluiter van de Premier League ging in Londen met 2-0 onderuit.

Arsenal had in de eerste helft liefst 75 procent balbezit, maar liet diverse goede mogelijkheden onbenut. Pas vroeg in de tweede helft viel de openingstreffer van Bukayo Saka, die kon afronden na een aanval over veel schijven.

Tien minuten later, in de 66e minuut, viel de beslissing. De Braziliaanse invaller Gabriel Martinelli passeerde Newcastle-doelman Martin Dubravka van dichtbij: 2-0.

Newcastle, dat onlangs door een kapitaalkrachtige investeringsgroep uit Saoedi-Arabië werd overgenomen, heeft dit seizoen ondanks een trainerswissel nog altijd niet gewonnen in de Premier League. De ploeg van Eddie Howe heeft vijf punten achterstand op de veilige zeventiende plaats.

Arsenal blijft op de vijfde plaats staan. Coach Mikel Arteta won vier van de laatste vijf competitieduels met zijn ploeg. Later op zaterdag worden er nog vier duels gespeeld in de Premier League, waaronder Liverpool-Southampton (aftrap 16.00 uur).

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League.