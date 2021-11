Georginio Wijnaldum mist minimaal twee wedstrijden van Paris Saint-Germain. De Oranje-international heeft last van een pees in zijn linkerknie.

Daardoor mist Wijnaldum in elk geval de wedstrijden tegen Saint-Étienne (zondag) en OGC Nice (woensdag). De verwachting is dat de middenvelder aan het einde van de week de training kan hervatten, waarna hij volgende week zaterdag tegen Lens mogelijk weer inzetbaar is.

De 31-jarige Wijnaldum bleef woensdag op de bank bij PSG in de verloren uitwedstrijd tegen Manchester City in de Champions League (2-1). Vorige week was hij invaller in het gewonnen competitieduel met Nantes (3-1).

De Rotterdammer, die Liverpool in de zomer transfervrij verruilde voor PSG, begon het seizoen als basisspeler. Wijnaldum raakte zijn plek in het sterrenteam echter al snel kwijt.

PSG heeft na veertien wedstrijden in de Ligue 1 aan kop al een voorsprong van zeven punten op Nice, Saint-Étienne staat in de degradatiezone. Behalve Wijnaldum zijn ook Marco Verratti, Ander Herrera en Mauro Icardi niet inzetbaar voor trainer Mauricio Pochettino.

