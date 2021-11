Hoewel Stefanie van der Gragt met een late kopbal een smadelijke nederlaag voorkwam voor de Oranjevrouwen, overheerste de teleurstelling. Het zwak spelende Nederland kwam met een 2-2-gelijkspel tegen Tsjechië in de WK-kwalificatie nog goed weg.

"Ik ben zeker teleurgesteld over het vertoonde spel", mopperde Van der Gragt tegenover de NOS. "We hebben vandaag niet het niveau gehaald dat we moeten halen."

Oranje begon de WK-kwalificatie eerder met een 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Tsjechië. Zaterdag (het duel werd wegens sneeuwval een dag uitgesteld) was het spel van de ploeg van bondscoach Mark Parsons opnieuw pover en moest net als eerder in Groningen in de slotfase een achterstand worden goedgemaakt.

"Het is wel lekker dat je nog de 2-2 maakt, maar dit is zeker niet goed genoeg", zei Van der Gragt vast. De lange verdediger kwam in de slotfase als stormram mee naar voren en redde in de derde minuut van de blessuretijd een punt door een voorzet van Kika van Es binnen te koppen.

Stand in groep C WK-kwalificatie 1. Nederland 5-11 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 4-5 (+4)

4. Belarus 3-4 (+1)

5. Cyprus 5-1 (-24)

De rake kopbal van Stefanie van der Gragt. Foto: ANP

Oranje heeft meer verliespunten dan IJsland in WK-kwalificatie

Na het vertrek van Sarina Wiegman naar Engeland kan Oranje onder opvolger Parsons nog niet overtuigen. "We willen hoog druk zetten, maar dat is heel lastig. We moeten dat beter gaan afstemmen", stipte Van der Gragt aan.

Door het nieuwe puntenverlies heeft Oranje nu meer verliespunten dan IJsland. Alleen de nummer één van de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee gaat de play-offs in.

Voor regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen Oranje staan er nog drie thuiswedstrijden op het programma in de WK-kwalificatie. De laatste en mogelijk beslissende is in september tegen IJsland.