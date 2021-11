De Oranjevrouwen zijn er zaterdag opnieuw niet in geslaagd om van Tsjechië te winnen in de WK-kwalificatie. Het duel in Ostrava, dat wegens hevige sneeuwval een dag later werd gespeeld dan gepland, eindigde dankzij een late gelijkmaker in 2-2.

Stefanie van der Gragt kopte pas in de derde minuut van de blessuretijd de gelijkmaker binnen voor Oranje. Eerder in de tweede helft had Daniëlle van de Donk de 1-1 gemaakt.

Oranje is ondanks het gelijkspel nog altijd koploper in groep C van de kwalificatie voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland (zie tabel hieronder). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor dat toernooi, de nummer twee gaat de play-offs in.

Het was het tweede puntenverlies voor Oranje in deze WK-kwalificatiecyclus. De thuiswedstrijd tegen Tsjechië eindigde bij het debuut van bondscoach Mark Parsons eerder in 1-1.

Oranje vervolgt de WK-kwalificatie in april met thuiswedstrijden tegen Cyprus en Belarus. In september staat de mogelijk cruciale laatste wedstrijd tegen IJsland op het programma, opnieuw in eigen huis. Die ploeg heeft minder verliespunten dan Nederland. Maandag (aftrap 19.40 uur) speelt Oranje in Den Haag nog een oefenduel met Japan.

Stand in groep C WK-kwalificatie 1. Nederland 5-11 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 4-5 (+4)

4. Belarus 3-4 (+1)

5. Cyprus 5-1 (-24)

Het veld in Ostrava was zaterdag sneeuwvrij gemaakt zodat de wedstrijd nu wel door kon gaan.

Oranje op achterstand na zwakke eerste helft

Oranje, dat door blessures vaste krachten Lieke Martens en Jackie Groenen moest missen, begon zwak aan het duel in Ostrava, waar vrijdagavond door hevige sneeuwval niet gespeeld kon worden. Nog steeds lag er een flinke laag sneeuw op de sintelbaan in het goeddeels lege stadion.

In de elfde minuut kwam Tsjechië op 1-0 dankzij Katerina Svitková. Zij profiteerde van balverlies van Jill Roord en schoot de bal van ver over de mistastende keeper Sari van Veenendaal.

Oranje ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, maar doelpogingen van onder anderen Vivianne Miedema en Dominique Jansen konden keeper Barbora Votiková niet in verlegenheid brengen.

Daniëlle van de Donk maakt haast na haar gelijkmaker.

Van der Gragt zorgde voor late opluchting

Vroeg in de tweede helft was het wel raak. Roord trof van afstand de paal, waarna Daniëlle van de Donk de rebound benutte: 1-1. Die gelijkmaker zorgde echter niet voor het benodigde vertrouwen bij Nederland.

Binnen een minuut kreeg Tsjechië namelijk twee grote kansen. Tereza Szewieczková schoot van dichtbij op Van Veenendaal en uit de hoekschop die volgde trof Gabriela Slajsková de lat.

Enkele minuten later viel de Tsjechische treffer alsnog. Niet voor de eerste keer kwam Oranje in de problemen bij een hoekschop. Een inzet van Petra Bertholdová werd door Van Veenendaal nog moeizaam gekeerd, maar in de rebound schoot Simona Necidová (de zus van voormalig PEC- en ADO-spits Tomás Necid) kiezelhard raak.

Er resteerde nog een half uur, waarin de regerend Europees kampioen en vicewereldkampioen probeerde aan te dringen. Aardige mogelijkheden waren niet aan Miedema, Roord en Van der Gragt besteed.

Toch viel de 2-2 nog in de derde minuut van de blessuretijd. Een voorzet van invaller Kika van Es werd door Van der Gragt hoog binnen gekopt en zo ontsnapte Oranje.