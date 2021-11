De Oranjevrouwen treden zaterdag met Lineth Beerensteyn, Kerstin Casparij en Victoria Pelova aan in de verplaatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (aftrap 12.00 uur). Zij vervangen onder anderen Lieke Martens en Jackie Groenen, die geblesseerd afgehaakt zijn.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Casparij, Van der Gradt, Janssen, Van Dongen; Roord, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Pelova.

Bondscoach Mark Parsons stond voor een puzzel doordat basisspelers Martens, Groenen, Sisca Folkertsma en Aniek Nouwen zich vorige week geblesseerd afmeldden bij de Oranjevrouwen. Van het kwartet kampt alleen Folkertsma met een zware blessure.

Pelova neemt de plaats van Martens in als linksbuiten, terwijl rechtsbuiten Beerensteyn en spits Vivianne Miedema terug zijn van blessures. Daardoor zakken Jill Roord en Daniëlle van de Donk in vergelijking met de vorige interland tegen Belarus naar het middenveld, waar ook Sherida Spitse staat.

Casparij is de vervanger van Folkertsma als rechtsachter. De 21-jarige verdediger speelde tot dusver twee interlands voor de Oranjevrouwen. Zij wordt in de verdediging geassisteerd door Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en Merel van Dongen. Aanvoerder Sari van Veenendaal staat onder de lat.

Wedstrijd uitgesteld wegens sneeuw

De confrontatie tussen Tsjechië en Nederland stond gepland om vrijdag 20.45 uur, maar werd een uur voor de wedstrijd afgelast vanwege hevige sneeuwval in Ostrava. Het veld is zaterdag wel bespeelbaar.

Tsjechië-Nederland begint zaterdag om 12.00 uur. Het is voor de Oranjevrouwen de vijfde wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. In september eindigde het duel tussen beide landen in Groningen in 1-1.

Nederland gaat met tien punten aan kop in groep C, gevolgd door IJsland, dat vier punten minder heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer twee gaat de play-offs in. Maandag oefent Oranje nog tegen Japan.