Ricardo Kishna is opgelucht na zijn eerste officiële doelpunt in ruim zes jaar tijd. De ADO Den Haag-aanvaller tekende vrijdagavond tegen FC Dordrecht (5-1-zege) voor de 2-0 en is blij dat hij weer belangrijk kon zijn voor zijn ploeg.

"Ik was niet op zoek naar een doelpunt, maar dit is toch wel lekker. Natuurlijk voel ik een bepaalde ontlading. Je wil belangrijk zijn voor het team en dat was ik vandaag", zei Kishna na de wedstrijd tegen Omroep West.

De 26-jarige Hagenaar scoorde op 1 november 2015 voor het laatst in een officiële wedstrijd. De linkspoot deed dat toen in dienst van Lazio tegen AC Milan. Mede door blessures kwam Kishna daarna lang niet altijd in actie.

"Het is inderdaad al een tijdje geleden", reageerde Kishna, die dit seizoen al wel drie assists gaf. "Ik had er nog eentje kunnen maken als Vicente Besuijen de bal had afgespeeld, maar dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren."

Kishna droeg het doelpunt op aan zijn gezin, met een kusje op zijn arm en nek. "Op mijn arm heb ik een tatoeage staan van mijn vriendin. En in mijn nek eentje van mijn dochter. Binnenkort heb ik er ook een aan de andere kant mijn nek staan, want ik word voor de tweede keer vader."

Mede door de treffer van Kishna en de overwinning op FC Dordrecht staat ADO Den Haag op de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club gaat maandag op bezoek bij Jong FC Utrecht (aftrap 20.00 uur).

