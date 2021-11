SC Cambuur-coach Henk de Jong is ongelofelijk trots op zijn elftal na alweer de achtste overwinning van dit Eredivisie-seizoen. De ploeg uit Leeuwarden staat zeer verrassend op de vierde plaats, maar De Jong wil nog geen feestje vieren.

"We moeten gewoon rustig blijven. Wedstrijd tot wedstrijd. We staan vierde, dat is nog nooit gebeurd, denk ik. We moeten nog tien punten halen, dan gaan we in de polonaise", aldus De Jong vrijdag na afloop van de 2-3-zege bij NEC in gesprek met ESPN.

Cambuur stond halverwege nog op een 2-1-achterstand in Nijmegen, maar draaide het na rust om. De formatie van De Jong, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Eredivisie, heeft na veertien wedstrijden al 24 punten, zes minder dan koploper Ajax.

"We hebben gewonnen. En we moesten ook winnen, want Ajax moet niet verder uitlopen. We lopen in, alleen op doelsaldo moeten we nog wat inlopen", vervolgde De Jong met een glimlach. De zege op NEC was voor Cambuur de vierde overwinning op rij.

SC Cambuur beleeft voorlopig een prettige terugkeer in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

'Kon ze in de rust op hun flikker geven'

Volgens de 57-jarige De Jong kwam de overwinning bij NEC niet vanzelf. Alex Bangura maakte halverwege de tweede helft het winnende doelpunt, maar Cambuur mocht niet klagen over de kleine achterstand bij rust.

"We kunnen na een kwartier met 3-0 achterstaan. We hebben geluk dat het 2-1 staat bij rust, toen kon ik ze in de rust op hun flikker geven. We moesten veel fanatieker spelen. En toen draaiden we het om op karakter."

Voor Cambuur gaat de Eredivisie zaterdag verder met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De aftrap is om 18.45 uur. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen zal er geen publiek aanwezig zijn bij dat duel.

