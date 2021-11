De Graafschap heeft vrijdag het eerbetoon aan de overleden clubicoon Simon Kistemaker niet weten op te luisteren met een overwinning. De 'Superboeren' verloren in de slotfase met 1-3 van Jong Ajax. Excelsior bleef mede door een doelpunt van topscorer Thijs Dallinga in het spoor van koploper FC Volendam.

De Graafschap stond voorafgaand aan het duel met Jong Ajax uitgebreid stil bij de dood van Kistemaker, die dinsdag op 81-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Met een fraai spandoek en een minuut stilte werd de markante trainer herdacht die de Achterhoekers in 1991 ongeslagen naar de titel in de Eerste Divisie leidde.

Op de lege Vijverberg kon De Graafschap het indrukwekkende eerbetoon geen goed vervolg geven. Na 24 minuten spelen kwam Jong Ajax op voorsprong door een doelpunt van Naci Ünüvar. Nog voor rust repareerde de ploeg van trainer Reinier Robbemond de schade via Joey Konings.

In de slotfase ging het mis voor De Graafschap. Invaller Christian Rasmussen maakte een minuut voor tijd de 1-2 en in de extra tijd bepaalde Ar'jany Martha de eindstand op 1-3 voor de Amsterdammers, die daardoor al acht wedstrijden op rij ongeslagen zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

Door de nederlaag raakt De Graafschap verder achterop in de strijd om de promotietickets naar de Eredivisie, die naar de kampioen en de nummer twee van de ranglijst gaan. De 'Superboeren' hebben na zeventien duels acht punten minder dan koploper FC Volendam, dat thuis eenvoudig won van FC Den Bosch (3-0).

Dallinga scoort weer voor Excelsior

Bij Excelsior-Jong FC Utrecht was er opnieuw een hoofdrol voor topscorer Dallinga weggelegd. De spits maakte de belangrijke 1-1 tegen de beloften van de Domstedelingen, waarna Marouan Azarkan tien minuten voor tijd een doelpunt maakte en Excelsior de zwaarbevochten zege bezorgde.

Voor de 21-jarige Dallinga was het alweer zijn 21e competitiedoelpunt van het seizoen. De aanvaller, die afgelopen zomer werd overgenomen van FC Groningen, scoorde in de afgelopen vijf wedstrijden liefst tien keer.

ADO Den Haag was een maatje te groot voor FC Dordrecht. Mede door een hattrick van Sem Steijn en een gedenkwaardige treffer van Ricardo Kishna waren de Hagenezen met 5-1 te sterk voor de hekkensluiter. Voor Kishna was het zijn eerste doelpunt sinds 1 november 2015. Daarna was hij verschillende keren geveld door zwaar knieblessures.

Verder in de Keuken Kampioen Divisie won Jong AZ voor de achtste keer op rij niet (1-0-nederlaag bij FC Eindhoven), zegevierden de beloften van PSV met 1-2 bij MVV en eindigden Roda JC-VVV (0-0) en TOP Oss-Telstar (1-1) in een gelijkspel.

