SC Cambuur heeft vrijdag ook van NEC gewonnen: 2-3. De Friezen boekten voor het eerst in de clubhistorie vier Eredivisie-zeges op rij en staan op de ranglijst alleen nog onder de traditionele top drie (Ajax, PSV en Feyenoord).

In het duel tussen twee gepromoveerde clubs kwam Cambuur in de zeventiende minuut op voorsprong. Jamie Jacobs sloeg in de stromende regen toe bij de eerste echte kans voor de bezoekers: 0-1. Met vijf goals en vier assists is de middenvelder voorlopig de waardevolste speler van de Friese ploeg.

Na een half uur tekende Édgar Barreto voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een voorzet van Lasse Schöne. Het was voor de 37-jarige Paraguayaan zijn eerste Eredivisie-treffer sinds 2007, liefst 5.375 dagen geleden. Het kwam niet eerder voor dat een speler zo lang moest wachten op een nieuw doelpunt op het hoogste niveau in Nederland.

NEC kwam voor rust ook nog op voorsprong. Ali Akman profiteerde van een slechte terugspeelbal van Cambuur-aanvoerder Erik Schouten en tikte de bal behendig langs keeper Sonny Stevens. Het was voor de negentienjarige spits zijn vijfde goal van het seizoen.

Cambuur zette in de tweede helft direct aan en dat leverde in de 53e minuut succes op. NEC-keeper Mattijs Branderhorst verwerkte een vrije trap van Robin Maulun niet goed en Roberts Uldrikis was attent bij de rebound: 2-2. Een kwartiertje later stond Branderhorst weer een rebound toe en nu scoorde Alex Bangura. Dat bleek de winnende treffer.

SC Cambuur staat door zijn achtste zege in veertien duels al op 24 punten, goed voor een zeer knappe vierde plek. NEC is de nummer acht met negentien punten.

