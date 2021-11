De KNVB gaat volgende week beslissen of de competities voor amateurteams door kunnen gaan nu er de komende drie weken niet na 17.00 uur mag worden getraind. De voetbalbond roept de Tweede Kamer op om deze nieuwe maatregel aanstaande dinsdag te bespreken met het demissionaire kabinet.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakten vrijdag bekend dat de complexen van de amateursportclubs om 17.00 uur moeten sluiten. De maatregel gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 5.00 uur in voor zowel de binnen- als buitensport en duurt zeker tot en met zaterdag 18 december.

"Voor veel kinderen en bijna alle volwassenen is het doordeweeks niet mogelijk om voor 17.00 uur te trainen", schrijft de KNVB op zijn site. "Dit kan consequenties hebben voor het vervolg van de competities, want vroeg of laat is het spelen van wedstrijden in het weekend niet meer verantwoord als hier niet voor kan worden getraind. De KNVB gaat alle scenario's per categorie in kaart brengen en zal komende week een besluit nemen."

De voetbalbond hoopt dat de Tweede Kamer het kabinet nog op andere gedachten kan brengen. Begin november ageerde de KNVB met succes tegen het plan om het coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor amateursporten in de buitenlucht. Een ruime meerderheid in de Kamer zag niets in die maatregel en stemde alleen voor het gebruik van de coronapas bij binnensporten.

"Wij vinden het raar dat de sport met de term 'niet-essentieel' is gelabeld", meldt de KNVB vrijdag. "Het niet kunnen trainen heeft direct gevolgen voor de fitheid van de bijna 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland en is cruciaal om in het weekend te kunnen blijven voetballen. Daarom roept de KNVB de Tweede Kamer op om dinsdag aanstaande deze maatregel met het kabinet te bespreken. Geef ons de mogelijkheid om fysiek en mentaal fit te blijven."

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen wil dat de KNVB de competities stillegt. "Het is triest", zegt voorzitter Ben van Olffen. "Maar niet meer trainen betekent niet meer voetballen. Dat kan niet anders. We moeten voorlopig stoppen met de competities."

Profs mogen wel trainen en spelen

De aanscherping van de openingstijden van de amateursport is een van de maatregelen die het kabinet neemt om het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen. Ook de horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten om 17.00 uur dicht.

Voor de professionele sport geldt een uitzondering; profs mogen 's avonds wel trainen of wedstrijden spelen. De stadions moeten zeker de komende drie weken nog leeg blijven.