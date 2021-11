Bondscoach Roberto Mancini blijft vol vertrouwen, hoewel Italië vrijdag zwaar lootte voor de play-offs van de WK-kwalificatie. De Europees kampioen treft mogelijk Portugal in de finale om een ticket voor Qatar.

Italië zit net als Portugal in pad C, waardoor het nu al zeker is dat een van de twee toplanden volgend jaar ontbreekt op het WK. De Italianen nemen het in de halve finales eerst nog op tegen Noord-Macedonië, terwijl de Portugezen moeten afrekenen met Turkije.

"We hadden wat beter kunnen loten, dat kan ik niet ontkennen", zei Mancini in een reactie bij RAI. "We hadden Portugal graag vermeden in een mogelijke finale, maar andersom geldt waarschijnlijk hetzelfde."

De halve finales en de finales van de Europese play-offs gaan allemaal over slechts één duel. "Dat maakt het nog wat lastiger", aldus Mancini. "Maar we staan er positief in en hebben veel vertrouwen, zeker in wat we kunnen op de moeilijkere momenten."

De Portugese bondscoach Fernando Santos wilde het vrijdag nog niet hebben over een mogelijk duel met Italië. "We moeten ons eerst volledig focussen op Turkije", zei de ervaren trainer tegen Canal 11. "Dat is een ploeg met goede spelers die het de tegenstander altijd lastig maakt."

Santos sprak net als Mancini zijn vertrouwen in zijn ploeg uit. "Ik geloof dat onze spelers Portugal naar het WK zullen brengen."

Italië en Portugal werden tweede in groep

Italië wist zich eerder deze maand niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK door een pijnlijk gelijkspel tegen Noord-Ierland (0-0) in het laatste groepsduel. Concurrent Zwitserland won met 4-0 van Bulgarije en verzekerde zich daarmee van de eerste plek in de poule.

Italië miste drie jaar geleden net het WK in Rusland. De viervoudig wereldkampioen verloor in de play-offs van Zweden en ontbrak daardoor voor het eerst sinds 1958 op het mondiale eindtoernooi.

Portugal ging in de WK-kwalificatiereeks in een rechtstreeks confrontatie om groepswinst ten onder tegen Servië en is daardoor veroordeeld tot de play-offs. De Europees kampioen van 2016 deed in 1998 voor het laatst niet mee aan een WK.