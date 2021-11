Italië en Portugal kunnen zich niet allebei kwalificeren voor het WK van 2022 in Qatar. De toplanden zijn vrijdag tijdens de loting van de Europese play-offs in hetzelfde pad ingedeeld, waardoor een van de landen zal ontbreken op het mondiale eindtoernooi.

Regerend Europees kampioen Italië treft in de halve finales van pad C Noord-Macedonië, terwijl Portugal het in hetzelfde pad opneemt tegen Turkije. Mocht zowel Italië als Portugal de halve finales winnen, dan staan ze tegenover elkaar in de finale.

De play-offs bestaan uit drie paden van vier landen, waarvan de winnaar naar het WK gaat. In ieder pad worden twee halve finales en een finale gespeeld. Alle duels gaan slechts over één wedstrijd.

In pad A strijden Schotland, Oekraïne, Wales en Oostenrijk om een WK-ticket. Schotland-Oekraïne en Wales-Oostenrijk zijn de halve finales in dat pad. In pad B gaat het tussen Rusland, Polen, Zweden en Tsjechië. Daar zijn Rusland-Polen en Zweden-Tsjechië de halve finales.

De halve finales van de play-offs staan op 24 en 25 maart volgend jaar op het programma. De finales worden drie dagen later afgewerkt. Het WK in Qatar gaat op 21 november 2022 van start en de finale is op 18 december 2022.

Italië werd in juli nog Europees kampioen

Italië, dat in juli nog ten koste van Engeland Europees kampioen werd, liep eerder deze maand de groepswinst in de WK-kwalificatiereeks mis na een doelpuntloos gelijkspel in en tegen Noord-Ierland. Concurrent Zwitserland won met 4-0 van Bulgarije en verzekerde zich daarmee van rechtstreekse plaatsing voor het WK.

Italië miste drie jaar geleden net als Nederland het WK in Rusland. De viervoudig wereldkampioen verloor in de play-offs van Zweden en ontbrak daardoor voor het eerst sinds 1958 op het mondiale eindtoernooi.

Portugal ging in de WK-kwalificatiereeks in een rechtstreeks confrontatie om groepswinst ten onder tegen Servië en is daardoor veroordeeld tot de play-offs. De enkelvoudig Europees kampioen deed in 1998 voor het laatst niet mee aan een WK.

Het Nederlands elftal heeft zich wel geplaatst voor het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal verzekerde zich in een rechtstreeks duel met Noorwegen (2-0-zege) van groepswinst. In de poule van Oranje plaatste Turkije zich als nummer twee voor de play-offs.