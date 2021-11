John van 't Schip stopt na 2,5 jaar als bondscoach van Griekenland. De 57-jarige Nederlander, die zich met de Europees kampioen van 2004 niet plaatste voor het WK van volgend jaar, heeft besloten om de gesprekken over contractverlenging af te kappen.

"De Griekse voetbalbond heeft zoveel tijd genomen om een besluit te nemen over de toekomst, dat ik het tijd vind om te vertrekken", schrijft Van 't Schip vrijdag op Instagram. "Onze voetbalvisies komen niet overeen. Ik vind dat Griekse spelers meer kansen moeten krijgen om zich te ontwikkelen."

Het contract van de 41-voudig Oranje-international loopt op 31 december af. Zijn assistenten Aron Winter en Michael Valkanis gaan ook niet verder bij de Griekse bond.

Van 't Schip werd op 31 juli 2019 aangesteld als bondscoach van Griekenland. De ploeg was flink in verval geraakt na WK-deelnames in 2010 en 2014 en EK-deelnames in 2004, 2008 en 2012.

Met de Nederlander op de bank ging het wat beter met de huidige nummer 55 van de FIFA-ranglijst. In de 26 interlands van Van 't Schip boekten de Grieken elf zeges, waren er negen gelijke spelen en zes nederlagen. De Zuid-Europeanen plaatsten zich wederom niet voor een groot toernooi; ze werden in de kwalificatie voor het EK derde achter Italië en Finland en in de de WK-kwalificatie derde achter Spanje en Zweden.

Van 't Schip was in het verleden hoofdtrainer van FC Twente, Melbourne Heart, Guadalajara, Melbourne City en PEC Zwolle. Ook was hij assistent van Marco van Basten bij Ajax en het Nederlands elftal.

