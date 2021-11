De WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Tsjechië is vrijdag een uur voor de aftrap afgelast. Vanwege de hevige sneeuwval in Ostrava bleek het veld onbespeelbaar. Het duel wordt zaterdag om 12.00 uur ingehaald.

Verschillende terreinmeesters probeerden uren voor de aftrap de sneeuw van het veld te schuiven. Vlak nadat het veld volledig was schoongeveegd, was het gras alweer bedekt met een nieuwe laag sneeuw. Daarop besloot de Poolse scheidsrechter Ewa Augustyn het duel af te blazen.

Tsjechië-Nederland zou oorspronkelijk vrijdag om 20.45 uur beginnen, maar wordt nu verschoven naar zaterdag om 12.00 uur. Het is voor de Oranjevrouwen de vijfde wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

In september speelde Nederland al thuis tegen de Tsjechische vrouwen, die 27e staan op de wereldranglijst. Toen werd het bij het debuut van bondscoach Mark Parsons 1-1 in de Euroborg in Groningen.

Het was het enige puntenverlies tot dusver voor Oranje in de WK-kwalificatiereeks. Nederland gaat met tien punten aan kop in groep C, gevolgd door IJsland, dat vier punten minder heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer twee gaat de play-offs in.

Maandag speelt Oranje de laatste interland van 2021. De ploeg van Parsons wacht dan in het Cars Jeans Stadion in Den Haag een oefenduel met Japan, dat dertiende staat op de wereldranglijst. Nederland is de mondiale nummer vier.