Feyenoord kan ook zondag in de competitiewedstrijd tegen FC Twente niet beschikken over Justin Bijlow. De doelman ontbreekt nog altijd door een coronabesmetting. Bryan Linssen is een vraagteken voor het duel in Enschede.

De 23-jarige Bijlow testte afgelopen dinsdag positief op het coronavirus, waardoor hij donderdag de belangrijke Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag noodgedwongen aan zich voorbij moest laten gaan.

Reservedoelman Ofir Marciano nam in Praag de plaats van de Rotterdammer in, maar dat deed hij niet bijzonder overtuigend. De Israëliër was in negatieve zin bij beide tegentreffers van Feyenoord tegen Slavia betrokken.

Door een doelpunt van supersub Cyriel Dessers in extra tijd werd het uiteindelijk nog 2-2,waardoor Feyenoord zich verzekerde van groepswinst en de achtste finales van de Conference League.

In datzelfde duel met Slavia Praag viel Linssen na een kwartier spelen geblesseerd uit. Volgens Feyenoord staat er nog een vraagteken achter de inzetbaarheid van de aanvaller, die dit seizoen al elf keer trefzeker was in alle competities.

FC Twente-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. Feyenoord is al vijf competitieduels op rij ongeslagen en bezet de derde plaats in de Eredivisie, terwijl FC Twente zesde staat.