Ronald Koeman heeft met FC Barcelona een akkoord over een ontslagvergoeding bereikt. Spaanse media melden dat de Nederlander genoegen neemt met een vergoeding van 10 miljoen euro, al zou hij recht hebben gehad op 12 miljoen euro.

Volgens zaakwaarnemer Rob Jansen "lijkt het erop" dat het ontslag van Koeman nu is afgehandeld.

De clubleiding besloot eind vorige maand na de nederlaag bij Rayo Vallecano (1-0) om afscheid te nemen van de 58-jarige trainer, die sinds augustus 2020 in dienst was in Camp Nou.

Het contract van Koeman liep door tot komende zomer, waardoor Koeman recht had op een vergoeding. Met Xavi heeft Barcelona inmiddels een opvolger voor hem aangesteld.

Nu Koeman zijn vertrek bij Barcelona heeft afgehandeld, zou hij weer ergens anders aan de slag kunnen gaan. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal houdt zich sinds zijn ontslag stil. Koeman wil vooralsnog niet reageren op de teleurstellend geëindigde periode bij de club die hij in 1992 als speler de Europacup I bezorgde.

Barcelona staat momenteel op de zevende plaats in La Liga met liefst tien punten achterstand op koploper Real Madrid. De ploeg van Oranje-internationals Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Memphis Depay speelt zaterdag om 21.00 uur uit tegen Villarreal.