Cuco Martina keert bij Go Ahead Eagles terug in de Eredivisie. De club uit Deventer staat op het punt om de 32-jarige verdediger vast te leggen, bevestigt een woordvoerder vrijdag.

Martina zit al bijna anderhalf jaar zonder club na zijn vertrek bij Everton. Hij trainde de afgelopen twee weken op proef mee in Deventer en na het afhandelen van enkele formaliteiten zal hij een contract tekenen.

De 52-voudig international van Curaçao speelde eerder in Nederland voor RKC Waalwijk, FC Twente en Feyenoord en was in de Premier League actief voor Southampton, Stoke City en Everton. Trainer Ronald Koeman haalde hem in 2015 naar Southampton en twee jaar later naar Everton.

In zijn clubloze periode speelde Martina wel gewoon voor Curaçao, waarmee hij afgelopen zomer werd uitgeschakeld in de kwalificatie voor het WK in Qatar.

Als Martina een contract heeft getekend, is hij inzetbaar voor Go Ahead, dat na de promotie uitstekend is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat met zeventien punten uit dertien wedstrijden op de elfde plaats.

Zaterdag speelt Go Ahead om 21.00 uur uit tegen Willem II.