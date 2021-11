Erling Haaland kan zaterdag na anderhalve maand blessureleed zijn rentree maken bij Borussia Dortmund. De Noorse sterspeler van de Duitse club is opgenomen in de selectie voor de Bundesliga-uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

"Haaland zal morgen in de spelersbus zitten", zei Dortmund-trainer Marco Rose vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. De 21-jarige spits zal niet in de basis staan, vertelde Rose. Hij is hooguit klaar voor een korte invalbeurt.

Haaland had wekenlang last van zijn heup en miste daardoor belangrijke wedstrijden. Hij ontbrak in de Champions League-confrontatie met Ajax in Dortmund (1-3) en was ook niet inzetbaar bij de Noorse ploeg.

Zonder Haaland verloren de Noren met 2-0 van het Nederlands elftal, waardoor ze volgend jaar ontbreken op het WK in Qatar.

Haaland was voor blessure zeer productief

Dortmund kan Haaland goed gebruiken. Op zaterdag 4 december wacht de topper tegen koploper Bayern München, dat een punt meer heeft dan 'BVB'.

"Als Erling dit weekeinde al in actie komt en de komende week verdere progressie maakt op de training, is hij zeker een optie voor de wedstrijd tegen Bayern", vertelde Rose.

Haaland maakte dit seizoen liefst negen goals in zes Bundesliga-wedstrijden en produceerde in de DFB-Pokal een hattrick tegen Wehen Wiesbaden. Woensdag verloor Dortmund zonder hem in Lissabon met 3-1 van Sporting CP. De Champions League-winnaar van 1997 zal daardoor niet overwinteren in het miljoenenbal.