De ledenvergadering van Bayern München heeft donderdagavond een tumultueus einde gekregen. Supporters reageerden furieus toen het bestuur weigerde om over een Qatarese sponsorovereenkomst te stemmen.

Aan het einde van de bijeenkomst wilde een van de 780 aanwezige leden voorstellen om te stemmen over het al dan niet doorzetten van de sponsordeal met vliegtuigmaatschappij Qatar Airways. De leiding van Bayern wees dat voorstel echter af, nadat eerder op de dag een rechtbank in München al had bepaald dat dit onderwerp niet thuishoorde op de algemene ledenvergadering, maar een zaak voor het bestuur is.

"Ik sta niet toe dat we over illegale moties stemmen", zei Herbert Hainer, de voorzitter van de raad van toezicht van Bayern München. Dat leidde tot hevige beroering in de zaal. Hainer werd uitgefloten en uitgejouwd door een deel van de aanwezigen. Ze riepen onder meer "Wij zijn Bayern en jij niet" en "Weg Hainer!".

Qatar Airways is een van de grote sponsors van Bayern. Het contract loopt in 2023 af. Onder de aanhang van de club is de deal met de luchtvaartmaatschappij omstreden, vanwege de mensenrechtensituatie in het gastland van het komende WK. Bayern gaat in de winterstop doorgaans op trainingskamp naar Qatar.

42 Boze Bayern-fans joelen bestuur uit wegens Qatarese sponsordeal

Hoeness: 'Dit was treurigste gebeurtenis ooit bij Bayern'

Hainer benadrukte dat Bayern zich in elk geval aan het contract met Qatar Airways houdt en dat er nog geen beslissing is genomen over een mogelijke verlenging van de samenwerking.

"We gaan hier later nog uitvoerig over spreken. Wij hebben nog niet besloten of we met Qatar Airways doorgaan en zij hebben ook nog niet besloten of ze met ons doorgaan", zei Hainer, die zichtbaar van zijn stuk werd gebracht door de reacties uit de zaal. "Natuurlijk zal er kritiek zijn. Maar we moeten het zakelijk bekijken."

De vergadering werd daarop beëindigd, terwijl het boegeroep en de spreekkoren richting Hainer aanzwollen. "Dit was de treurigste gebeurtenis die ik ooit heb meegemaakt bij Bayern", zei oud-voorzitter Uli Hoeness, de voorganger van Hainer, tegen Kicker. "Hier moet ik een nachtje over slapen."