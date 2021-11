Alle 54 lidstaten van de Afrikaanse voetbalbond CAF hebben vrijdag op een congres in de Egyptische hoofdstad Caïro voor een tweejaarlijks WK gestemd. FIFA-voorzitter Gianni Infantino denkt dat rijke landen bang zijn voor verandering.

"De landen die tegen een tweejaarlijks WK zijn, staan nu al aan de top", zei Infantino, nadat de Afrikaanse landen unaniem zijn plan hadden gesteund. Vooral vanuit Europa en Zuid-Amerika is er oppositie.

"Dat gebeurt in elke sector, als er plannen zijn voor hervormingen of veranderingen. Degenen aan de top willen het liefst niets veranderen, want zij staan al aan de top", sprak de Zwitserse FIFA-baas. "Ze zijn bang dat ze hun leidende positie verliezen als er iets verandert."

Door het WK elke twee jaar te organiseren, wil de FIFA meer inkomsten genereren en meer landen de kans geven om aan een WK deel te nemen. Tegenstanders vrezen een nog drukker speelschema voor spelers en devaluatie van eigen competities.

In oktober lieten Europese landen nog weten unaniem tegen de uitbreiding te zijn. Op 20 december wordt het plan verder besproken bij een FIFA-bijeenkomst; het is nog niet duidelijk wanneer er een besluit genomen wordt.

Infantino gaat komende maanden met tegenstanders in gesprek

Infantino zei begrip te hebben voor de angst in Europa en Zuid-Amerika. "We moeten voor ze applaudisseren. Ze zijn erg succesvol geweest en hebben de top bereikt. Dat is fantastisch, ze zijn een voorbeeld voor velen."

"Maar tegelijkertijd kunnen we de deur niet sluiten. De deur moet open blijven staan voor nieuwe landen, er moeten hoop en kansen zijn. We moeten armere landen zoals in Afrika meer kansen bieden om te schitteren op het wereldpodium."

Infantino kondigde aan de komende maanden in gesprek te gaan met tegenstanders van het plan. Eerder meldde hij dat het tweejaarlijkse WK er alleen komt als alle landen voorstander zijn.

In 2026 doen er voor het eerst 48 landen mee aan het WK, dat dan in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. Volgend jaar bij het WK in Qatar bestaat het deelnemersveld voor de laatste keer uit 32 landen.