Maarten Stekelenburg vertrekt per direct bij de KNVB. De 48-jarige trainer was tot en met het EK van afgelopen zomer assistent van Frank de Boer.

Na het vertrek van De Boer was er in de technische staf van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal geen plek voor Stekelenburg. Dat gold ook voor de andere assistenten van De Boer.

Stekelenburg had nog een contract tot en met het WK van volgend jaar in Qatar. Omdat er binnen de KNVB geen vacante posities beschikbaar zijn voor de naamgenoot van de Ajax-doelman, hebben beide partijen besloten nu al afscheid van elkaar te nemen.

Stekelenburg werkte acht jaar bij de KNVB. Van 2013 tot 2015 had hij Oranje onder 17 onder zijn hoede en vanaf 2016 Oranje onder 19. In 2019 werd hij, na het vertrek van Kees van Wonderen, bij de technische staf van het Nederlands elftal gehaald door toenmalig bondscoach Ronald Koeman.

Tussendoor was Stekelenburg in 2015 nog enkele maanden zonder succes trainer van Almere City in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder was hij hoofdtrainer van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika en hoofd jeugdopleiding bij Ajax.