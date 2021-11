Een groep relschoppers heeft donderdag tevergeefs geprobeerd het Philips Stadion binnen te dringen tijdens de Europa League-wedstrijd van PSV tegen Sturm Graz (2-0). De politie in Eindhoven heeft acht mensen gearresteerd.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV meldde eerder dat het om tien arrestaties ging, maar maakt na contact met de politie bekend dat het er acht waren. De relschoppers wilden een hek forceren, maar werden tegengehouden door stewards. De politie verrichtte vervolgens de aanhoudingen.

Voorafgaand aan het duel met de Oostenrijkse club, dat vanwege de coronamaatregelen in een leeg stadion werd afgewerkt, werden de spelers van PSV onthaald door zo'n vijfhonderd fans. "Dat was georganiseerd en ging prima", zegt een woordvoerder van de club.

"Toen het vuurwerk te lang aanhield, is de groep die de actie had georganiseerd weggegaan. Een groep die overbleef, probeerde het stadion in te komen. Dat hebben we weten te voorkomen. De mensen die dat deden, kennen we niet. Ze zijn geen PSV-supporters."

315 Bekijk de samenvatting van PSV-Sturm Graz (2-0)

Bestorming Philips Stadion staat niet op zich

Het incident bij het Philips Stadion staat niet op zich. Afgelopen weekend drongen boze supporters tijdens meerdere wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stadions binnen. Daarbij werd veel vuurwerk afgestoken. Bij AZ-NEC stond zaterdag zelfs een fan op het veld.

De Alkmaarse club meldde dinsdag dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar de ongeregeldheden heeft geopend.

De stadions blijven in ieder geval nog een week dicht voor supporters, maar de kans is groot dat de duur van de maatregel verlengd wordt. Vrijdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie.