Feyenoord-keeper Ofir Marciano is zijn ploeggenoten dankbaar na zijn slechte optreden in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag van donderdag. De Israëliër ging tegen de Tsjechen twee keer in de fout, maar dat werd de Rotterdammers niet fataal.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"Ik ben een ervaren keeper. Ik heb goede wedstrijden en slechte wedstrijden gespeeld in mijn carrière. En dit was een slechte avond", erkende de 32-jarige Marciano tegenover ESPN.

De 34-voudig Israëlisch international gaf tegen Slavia in de twaalfde minuut een te korte pass op Tyrell Malacia, waarvan de thuisploeg profiteerde (1-0). In de 66e minuut ging het weer mis: Marciano had een afstandsschot recht door het midden van Tomás Holes niet klemvast, waardoor Jan Kuchta in de rebound 2-1 kon maken.

Hoewel Marciano beseft dat hij niet vrijuit ging bij de goals, kon hij niet zeggen waar het aan lag. "We gaan het analyseren met de staf en dan weten we wat beter moet."

319 Bekijk de samenvatting van Slavia Praag-Feyenoord (2-2)

'Het was een gekke avond'

Door twee treffers van Cyriel Dessers pakte Feyenoord toch een punt tegen Slavia, en dat was voldoende voor overwintering en zelfs groepswinst. De prestatie was extra bijzonder omdat de ploeg van trainer Arne Slot lange tijd met tien man speelde na een rode kaart voor Guus Til in de 37e minuut.

"Het is fantastisch om een speler als Dessers in het team te hebben", vertelde Marciano, die ook zijn andere ploeggenoten prijsde. "Soms helpt de keeper het team en soms helpt het team de keeper. Dat laatste is vanavond gebeurd. Het was een gekke avond. Ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken van deze ploeg, iedereen heeft hard gevochten."

Ondanks zijn fouten is de kans groot dat Marciano zondag weer moet keepen voor Feyenoord, omdat eerste doelman Justin Bijlow deze week positief testte op het coronavirus. De Rotterdamse club, die met de negentienjarige Thijs Jansen en de eveneens negentienjarige Tein Troost twee jonge keepers op de bank had zitten tegen Slavia, speelt om 14.30 uur uit tegen FC Twente.