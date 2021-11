Trainer Antonio Conte is in zijn eerste weken bij Tottenham Hotspur behoorlijk geschrokken van het niveau van zijn ploeg. Donderdag leed de Engelse topclub een beschamende 2-1-nederlaag tegen het Sloveense NS Mura in de Conference League-poule van Vitesse.

"Ik werk hier nu drie weken en begin de situatie te begrijpen. Het is geen gemakkelijke klus, want op dit moment is het niveau van Tottenham niet zo hoog", zei Conte op de persconferentie na de wedstrijd.

De 'Spurs' hadden donderdag een grote stap kunnen zetten richting de knock-outfase van de Conference League, maar gingen met een veredeld B-elftal met 2-1 onderuit bij het nog puntloze Mura.

Conte werd begin deze maand aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Nuno. De 52-jarige Italiaan, die eerder Juventus, Chelsea en Internazionale naar de landstitel leidde, liet weten onaangenaam verrast te zijn door wat hij in Londen aantrof.

"Er is een flink gat met de topclubs in Engeland. Daar moeten we niet bang voor zijn, ik ben hier om hard te werken en de situatie te verbeteren. We moeten geduld hebben om onze problemen op te kunnen lossen."

"Misschien zijn er mensen die dachten: Conte komt naar de club, dat is een tovenaar. Maar de enige magie die ik heb, is hard werken. Ik ben blij dat ik hier ben, maar er is gewoon veel werk te doen. Ik zal mijn methode aan de spelers duidelijk moeten maken, maar we hebben tijd nodig om te verbeteren."

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

'Inzet alleen is soms niet voldoende'

In de eerste twee competitieduels onder Conte pakte Tottenham vier punten, waardoor het opklom naar de zevende plek in de Premier League. "Maar we zullen echt op heel veel terreinen moeten verbeteren", waarschuwde de trainer.

"De faciliteiten van de club zijn geweldig en er is een prachtig nieuw stadion, maar als ploeg hebben we een achterstand."

De trainer leek aan te dringen op versterkingen: "Het is belangrijk dat iedereen begrijpt dat ik geen tovenaar ben. Ik heb de eerste weken spelers met veel inzet gezien, maar dat alleen is soms niet voldoende."

Voor de ploeg van Conte staan er de komende weken duels met laagvliegers Burnley, Brentford en Norwich op het programma. Op 9 december volgt het laatste groepsduel in de Conference League, thuis tegen Stade Rennais. Vitesse speelt tegelijkertijd thuis tegen Mura.