Giovanni van Bronckhorst debuteerde donderdag met een 2-0-zege op Sparta Praag als manager van Rangers FC. De oud-trainer van Feyenoord was vooral tevreden dat zijn tactische aanpassingen goed uitpakten.

"Een eerste wedstrijd op Ibrox is heel speciaal, ik heb van elk moment genoten", zei Van Bronckhorst tegen de BBC. "Ik ben blij dat we de fans een goede wedstrijd hebben kunnen geven."

Met de overwinning plaatste Rangers zich voor de knock-outfase van de Europa League. Het is het derde seizoen op rij waarin de Schotse club overwintert.

Van Bronckhorst (46) werd een week geleden bij de Schotse koploper aangesteld als opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard. De 106-voudig international van Oranje speelde als middenvelder drie seizoenen voor Rangers.

De Colombiaan Alfredo Morelos maakte de eerste treffers onder Van Bronckhorst. De Colombiaan Alfredo Morelos maakte de eerste treffers onder Van Bronckhorst. Foto: AFP

Overstap naar 4-2-3-1-systeem pakt goed uit

Tegen Sparta Praag deed Van Bronckhorst een lichte aanpassing in het systeem. De ploeg speelde onder Gerrard in een 4-3-3-formatie, maar onder de Nederlandse coach werd dat een 4-2-3-1-variant. Met dat systeem leidde Van Bronckhorst Feyenoord in 2017 naar het kampioenschap.

"Het was niet makkelijk voor het team om zich te herstellen van het verlies van zondag", doelde Van Bronckhorst op de 1-3-nederlaag tegen Hibernian in de beker. De nieuwe trainer bekeek die wedstrijd nog vanaf de tribune.

"We hebben slechts twee keer kunnen trainen. Ik heb het systeem iets aangepast, net als de manier van druk zetten en het spel in balbezit", legde hij uit.

"Ik heb er op de trainingen, bij besprekingen en met beelden veel moeite voor gedaan om de spelers te laten zien wat ik van ze verwacht. Daar zijn ze erg goed mee omgegaan, het plan werd heel goed uitgevoerd."

Van Bronckhorst zag zijn diepe spits Alfredo Morelos beide doelpunten tegen Praag maken. Zondag staat er voor Rangers een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Livingston op het programma.

Bekijk de uitslagen en standen in de Europa League