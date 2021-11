Het Nederlands voetbal heeft deze week opnieuw goede zaken gedaan in de Europese toernooien. Dankzij de zeges van Ajax en PSV en de gelijke spelen van AZ, Feyenoord en Vitesse werden er 1,4 punten verzameld voor de coëfficiëntenlijst van de UEFA.

Aan de hand van die ranglijst worden jaarlijks de Europese tickets verdeeld onder de verschillende landen. Na de vorige speelronde - drie weken geleden - wist Nederland de zesde plaats van Portugal al virtueel over te nemen.

Die zesde plek is een cruciale positie, want de nummers één én twee van de Eredivisie krijgen dan een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. De nummer zeven van de coëfficiëntenlijst mag slechts één club rechtstreeks afvaardigen naar het hoofdtoernooi van het miljoenenbal.

Portugal kwam deze week niet verder dan 0,5 punten. Op de huidige ranglijst staan de Zuid-Europeanen nog ruim boven Nederland, maar vanaf volgend seizoen verandert dat.

Coëfficiëntenlijst UEFA vanaf volgend seizoen 1. Engeland - 79,141

2. Spanje - 67,284

3. Duitsland - 59,356

4. Italië - 54,140

5. Frankrijk - 42,081

6. Nederland - 39,800

7. Portugal - 38,716

8. Schotland - 29,500

9. België - 27,200

10. Oostenrijk - 25,700

Overwintering Nederlandse clubs levert extra punten op

Dan vervallen namelijk de punten die in het seizoen 2017/2018 zijn behaald. Dat was voor Nederland een dramatisch jaar met slechts 2,9 punten. Concurrenten Portugal (9,666) en Frankrijk (10,583) raken veel meer punten kwijt.

Nederland verzamelde dit seizoen al liefst 12,6 punten voor de coëfficiëntenlijst. Alleen Engeland presteert (nipt) beter: 13,571 punten.

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zijn al zeker van Europese overwintering, wat op de coëfficiëntenranglijst één bonuspunt per club oplevert. (Dat is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt)

Mogelijk schaart Vitesse zich nog bij dat kwartet, als de Arnhemmers er in het laatste pouleduel van de Conference League in slagen om Tottenham Hotspur uit te schakelen.

Verdeling Europese tickets op basis van coëfficiëntenranglijst Plek 1 t/m 4: 4 CL-tickets, 2 tickets play-offs EL, 1 ticket voorronde ConL

Plek 5: 2 CL-tickets, 1 ticket voorronde CL, 2 tickets play-offs EL, 1 ticket voorronde ConL

Plek 6: 2 CL-tickets, 1 ticket voorronde CL, 1 ticket play-offs EL, 2 tickets voorronde ConL

Plek 7 t/m 10: 1 CL-ticket, 1 ticket voorronde CL, 1 ticket voorronde EL, 2 tickets voorronde ConL

