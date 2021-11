De familie van Diego Maradona heeft de autoriteiten van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gevraagd om de stoffelijke resten van de voormalige sterspeler onder te brengen in een mausoleum. Fans van over de hele wereld zouden hem daar kunnen herdenken.

De vraag van de familie komt precies een jaar na het overlijden van Maradona op zestigjarige leeftijd. Het zou een 'Maradona Memorial' moeten worden, aan de rand van een rivier, dicht bij de natuur.

"Zo heeft hij het gewild. Laat dit de dag zijn waarop we beginnen dit initiatief vorm te geven", meldt de familie in een brief die gericht is aan de lokale autoriteiten.

"Zijn wens was een plaats van eeuwige rust waar hij kan worden bezocht en de erkenning en liefde ontvangt van de miljoenen mensen die er dagelijks op verschillende manieren uiting aan geven."

Het bestuur van Buenos Aires heeft nog niet op het verzoek gereageerd. Maradona ligt momenteel begraven op begraafplaats Bella Vista aan de rand van de stad.

Donderdag herdachten fans wereldwijd dat 'Pluisje' precies een jaar geleden overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. Er loopt nog een onderzoek om te bekijken of mensen uit zijn medische team strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.