Aanvoerder Owen Wijndal vindt dat AZ donderdagavond in het Conference League-duel met FK Jablonec (1-1) karakter heeft getoond. De Alkmaarders knokten zich terug van een 1-0-achterstand en plaatsten zich als groepswinnaar voor de achtste finales.

"We kwamen een beetje stom op achterstand. Dat is dit seizoen wel vaker gebeurd, dus we weten hoe we ermee om moeten gaan. We kwamen goed terug en speelden het daarna volwassen uit", zei de 21-jarige Wijndal in Tsjechië tegen ESPN.

AZ wist van tevoren dat een punt genoeg zou zijn voor een achtstefinaleticket, maar de ploeg van trainer Pascal Jansen moest al na een kwartier in de achtervolging door een fortuinlijk kopdoelpunt van Milos Kratochvil. Hakon Evjen bracht AZ vlak voor rust op gelijke hoogte en in de tweede helft hielden de bezoekers stand.

"Die achterstand was wel kut natuurlijk", bleef Wijndal kritisch. "Je loopt weer achter de feiten aan en moet heel veel gas geven om het om te draaien. Maar zoals ik zei: we hebben het volwassen gedaan en de groepswinst is binnen. Het was zeker niet de mooiste wedstrijd op een zwaar en slecht veld, maar we hebben niet veel weggegeven."

Het succes in de Conference League is een welkome opsteker voor AZ, dat in de Eredivisie dit seizoen ondermaats presteert. De ploeg van Jansen wist slechts vijf van de eerste twaalf wedstrijden te winnen en staat twaalfde.

"We zijn nu hartstikke blij dat we door zijn en daar gaan we van genieten. Maar nu is het ook belangrijk dat we in de competitie op deze weg doorgaan", aldus Wijndal.