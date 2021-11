Aanvoerder André Ramalho heeft genoten van de gretigheid waarmee de spelers van PSV donderdag speelden tegen Sturm Graz. Dankzij een 2-0-overwinning op de Oostenrijkse club hebben de Eindhovenaren overwintering in de Europa League in eigen hand.

"Ik heb ervan genoten", zei Ramalho na afloop tegen Veronica. "Het is altijd fijn als je wint en de nul houdt. Voor een verdediger als ik is dat het belangrijkste. We speelden een heel goede wedstrijd. Als we als team spelen en het compact houden, gaat alles goed."

PSV kwam op slag van rust op voorsprong via Carlos Vinícius, die een strafschop benutte. Een kwartier na de onderbreking verdubbelde Bruma op fraaie wijze de voorsprong, waarna de wedstrijd gespeeld was.

"In elke situatie zag ik dat de spelers de bal vasthielden en wilden scoren", aldus Ramalho. "We hadden misschien wat vaker kunnen scoren. Maar ook toen we niet scoorden, waren we bereid om de tegenstander op te jagen en de bal te heroveren, of het nou een aanvaller of verdediger is. Daarom zijn we een team en hebben we gewonnen."

"Het is nooit makkelijk", vervolgde Ramalho. "We moesten altijd gefocust blijven, want in de 85e minuut kan je zomaar een tegendoelpunt krijgen en dan kan je zomaar gaan wankelen in de slotfase. We moesten wakker blijven en dat hebben we gedaan. Ze hebben ons uitgedaagd, maar wij deden het beter."

PSV strijdt over twee weken in een rechtstreeks confrontatie met Real Sociedad om het resterende ticket voor de eerste knock-outronde van de Europa League. Na de nederlaag van de Spaanse club bij AS Monaco (2-1) hebben de Eindhovenaren aan een gelijkspel in San Sebastian genoeg voor het halen van de volgende ronde.