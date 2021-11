AZ is zeker van overwintering in de Conference League. De Alkmaarse club speelde donderdag met 1-1 gelijk op bezoek bij Jablonec en stelde daarmee zelfs groepswinst veilig.

AZ kwam in Stadion Strelnice al na zeven minuten op achterstand door een goal van Milos Kratochvíl, waarna Hakon Evjen vlak voor rust de stand weer in evenwicht bracht. Na rust werd er niet gescoord, waardoor AZ op elf punten kwam en met nog een speelronde te gaan niet meer achterhaald kan worden.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 dat AZ overwintert in Europa. Vijf jaar geleden lukte dat in de Europa League. Door groepswinst hoeft de ploeg van trainer Pascal Jansen na de winterstop geen tussenronde te spelen, maar stroomt AZ pas in de achtste finales in.

De andere wedstrijd in groep D werd door Randers FC met 2-1 gewonnen van CFR 1907 Cluj. Alhaji Kamara (68e minuut) en Simon Piesinger (76e minuut) scoorden voor de Deense club en tussendoor was Ciprian Deac (72e minuut) trefzeker voor de bezoekers uit Roemenië.

Over twee weken sluit het nog ongeslagen AZ de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen Randers, dat tweede staat en hoopt op overwintering.

Stand groep D Conference League 1. AZ 5-11 (+4)

2. Randers FC 5-7 (+1)

3. FK Jablonec 5-6 (0)

4. CFR 1907 Cluj 5-1 (-5)

De basisploeg van AZ tegen Jablonec. De basisploeg van AZ tegen Jablonec. Foto: Pro Shots

AZ overtuigt niet tegen nummer dertien van Tsjechië

AZ begon als de grote favoriet tegen Jablonec, dat tot dusver geen best seizoen kent. De ploeg van trainer Petr Rada staat in de Tsjechische competitie op de dertiende plaats, maar in de zeventiende minuut was het wel 1-0 voor de thuisploeg.

Kratochvíl verlengde een vrije trap van Jan Krob met het hoofd en zag de bal met een curieuze boog over AZ-doelman Peter Vindahl Jensen heen gaan.

Het matig spelende AZ stelde daar lange tijd weinig tegenover. Pas tegen het einde van de eerste helft kreeg AZ wat mogelijkheden en dat leidde tot schoten van Jordy Clasie en Vangelis Pavlidis. Beide pogingen werd geblokt. In de 44e minuut was het wel raak. Evjen, die in de basis verrassend de voorkeur kreeg boven Albert Gudmundsson, scoorde op aangeven van Pavlidis.

Blijdschap bij AZ na de 1-1 van Hakon Evjen. Blijdschap bij AZ na de 1-1 van Hakon Evjen. Foto: ANP

Zelený ontsnapt aan rood

Ook in de tweede helft overtuigde AZ niet. Er was een aardige poging van Jesper Karlsson, maar die slaagde er net niet in doelman Jan Hanus met een boogballetje te verrassen. Clasie schoot hard naast. Aan de andere kant gaven de Alkmaarders bijna geen kansen meer weg.

Jablonec-verdediger Jaroslav Zelený ontsnapte halverwege de tweede helft nog aan rood, na een grove overtreding op Evjen. De Oostenrijkse scheidsrechter Manuel Schüttengruber gaf geel.

Ook tegen elf spelers kwam AZ niet meer in de problemen. Zo mocht de ploeg van Jansen na negentig minuten juichen vanwege de eerste overwintering in vijf jaar.