PSV heeft donderdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de volgende ronde in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen thuis met 2-0 van Sturm Graz en zagen concurrent Real Sociedad verliezen van AS Monaco, waardoor ze deelname aan de volgende ronde van het tweede Europese clubtoernooi in eigen hand hebben.

PSV moest winnen van Sturm Graz om zicht te houden op Europese overwintering en kwam op slag van rust op voorsprong via Carlos Vinícius, die een strafschop benutte nadat Mario Götze onreglementair tegen de grond was gewerkt.

Kort na de onderbreking verdubbelde Bruma op fraaie wijze de voorsprong van de ploeg van trainer Roger Schmidt. Daarna was het gedaan in het Philips Stadion, waar een doelpunt van Yorbe Vertessen nog werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel.

Door de overwinning is PSV zeker van de derde plaats en Europese overwintering. De derde plek in de poule geeft namelijk recht op een ticket voor de eerste knock-outronde van de nieuwbakken Conference League, waarin ook Feyenoord, AZ en Vitesse uitkomen.

PSV is echter nog zeer kansrijk voor de volgende ronde van de Europa League. Concurrent Real Sociedad verloor met 2-1 bij AS Monaco, waardoor PSV de tweede plaats overnam van de Spaanse club en een ticket voor de knock-outronde zo in eigen hand heeft.

Over twee weken strijdt PSV op de laatste speeldag in een rechtstreekse confrontatie met Real Sociedad om dat resterende ticket. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van twee punten op de Baskische club, waardoor ze alleen door een nederlaag in San Sebastian de volgende ronde kunnen mislopen. AS Monaco is dankzij een beter onderling resultaat met PSV al zeker van groepswinst en de achtste finales.

Stand in groep B: 1. AS Monaco 5-11 (+3)

2. PSV 5-8 (+4)

3. Real Sociedad 5-6 (0)

4. Sturm Graz 5-1 (-7)

PSV door Vinícius op 1-0

In de wetenschap dat alleen winst op Sturm Graz volstond om zicht te houden op overwintering in de Europa League begon PSV dominant aan het duel in het lege Philips Stadion. De ploeg van Schmidt creëerde in de openingsfase echter nauwelijks kansen. Alleen Vinícius zorgde met een kopbal na twintig minuten voor het nodige gevaar.

Na opnieuw een misser van Vinícius - al glijdend schoof hij de bal naast - kreeg PSV op slag van rust de ideale mogelijkheid om de ban te breken. Götze werd gehaakt door de Oostenrijkse doelman Jörg Siebenhandl, waarna de scheidsrechter naar de stip wees.

Vinícius ging achter de bal staan en faalde niet vanaf 11 meter, maar hij had daarbij het nodige geluk. Zijn inzet in de linkerhoek leek gepakt te worden door Siebenhandl, maar die kreeg de bal niet onder controle en moest alsnog capituleren.

PSV op rozen dankzij fraaie 2-0

PSV bleef ook na rust het eenzijdige duel in Eindhoven domineren en kwam vlak na de onderbreking bijna op 2-0, maar het schot van Götze ging net naast. Het leek een kwestie van tijd voordat de ploeg van Schmidt de voorsprong verdubbelde, want Sturm Graz bleek geen partij voor de thuisploeg.

In de 55e minuut viel dan ook de bevrijdende 2-0 voor PSV. Ritsu Doan zette Bruma met een fraai hakje alleen voor de keeper, waarna de opgeleefde Portugees aan buitenspel ontsnapte en koelbloedig afwerkte. Bij het bestuderen van de beelden bleek Bruma net voor de laatste verdediger te starten, waardoor de treffer telde.

PSV speelde de wedstrijd vervolgens rustig uit. Via Vertessen leek de 24-voudig landskampioen nog op 3-0 te komen, maar de treffer van de Belg werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het bleek slechts een voetnoot op een uitstekende avond voor PSV, dat met een goed gevoel kan afreizen naar Real Sociedad voor de allesbeslissende confrontatie in de Europa League.