De spelers van Vitesse zijn trots na de knappe comeback donderdag in de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennais. De Arnhemmers knokten zich in Rennes terug van een 3-1-achterstand (3-3), terwijl concurrent Tottenham met 2-1 verloor bij NS Mura. Europese overwintering is daardoor nog altijd mogelijk voor de ploeg van trainer Thomas Letsch.

"Dit is een hele mooie avond", zei Daan Huisman, die verantwoordelijk was voor de eerste Vitesse-goal tegen Rennais, tegen ESPN. "Ik ben trots dat we hier als team een punt pakken. En dan hebben we ook nog het geluk dat Tottenham verliest."

Aanvoerder Matús Bero sprak woorden van gelijke strekking. De Slowaak hield het vertrouwen in een goede afloop, hoewel Vitesse in de eerste helft tegen een 2-0-achterstand aankeek. Ook na rust stond er een marge van twee (3-1) op het scorebord.

"We hebben dit jaar in Europa laten zien dat we tot mooie dingen in staat zijn tegen goede tegenstanders. Daar hield ik me hier aan vast. Ik geloof in dit team", vertelde Bero.

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 5-11 (+3)

2. Tottenham Hotspur 5-7 (+3)

3. Vitesse 5-7 (+1)

4. NS Mura 5-3 (-7)

'Snap niet dat er geen VAR is'

Bero vindt zelfs dat Vitesse meer verdiende dan een punt. Hij baalde van de 2-0 van Rennais-spits Gaëtan Laborde, die scoorde uit buitenspelpositie. "Ik snap niet dat ze in deze competitie geen VAR hebben. Dit doelpunt had niet mogen tellen. Ik heb daarom een dubbel gevoel. Het is pijnlijk dat we niet hebben gewonnen, maar het belangrijkste is dat we nog in de race zitten."

Over twee weken wacht een spannende ontknoping in groep G. Tottenham speelt dan thuis tegen Rennais, dat al door is naar de volgende ronde, en Vitesse neemt het in het GelreDome op tegen Mura. Zowel Vitesse als Tottenham heeft nu zeven punten. Ook het onderling resultaat is in evenwicht, dus kan het doelsaldo de doorslag geven. Dat is nu in het voordeel van Tottenham (+3 om +1).

"Nu moeten we Tottenham uitschakelen, dat zou fantastisch zijn", zei Huisman. "De opdracht is Mura verslaan en dan is het hopen."