Cyriel Dessers is door het dolle heen na zijn nieuwe hoofdrol bij Feyenoord. De invaller bezorgde de Rotterdammers donderdag met twee doelpunten een gelijkspel tegen Slavia Praag, waardoor Feyenoord als groepswinnaar naar de achtste finales van de Conference League doorstootte.

"Ik heb het de afgelopen weken al een paar keer meegemaakt, maar dit went niet", zei Dessers, die de pers in een onderbroek te woord stond nadat hij zijn broekje aan de Feyenoord-fans had geven, na afloop tegen ESPN. "Dit is genieten, zeker met de duizenden fans hier. Dat zijn mooie momenten."

De 26-jarige Dessers kwam na achttien minuten spelen binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte Bryan Linssen en scoorde dertien minuten na zijn invalbeurt al de 1-1, waarna hij in de derde minuut van de extra tijd de belangrijke 2-2 binnenkopte in Praag.

Voor Dessers was het alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen bij Feyenoord, terwijl er bij zijn komst veel scepsis was. "De vraagtekens hebben altijd rond mij gehangen, bij zowel Heracles als FC Utrecht. Ik voel me goed hier, zit in een leuk team en we spelen leuk voetbal. Als ik dan ook nog eens goals kan maken, voel ik me helemaal goed. Laat de mensen maar praten."

'Het geeft een fantastisch gevoel'

Het zag er lang niet naar uit dat Feyenoord een goed resultaat zou halen in Praag. De ploeg van trainer Arne Slot kwam na twaalf minuten spelen op achterstand en zag niet veel later Linssen uitvallen met een oogblessure. Dessers bewees echter zijn waarde als supersub met de 1-1.

"Ik vond het een type Dessers-goal", zei de Belg over zijn fraaie gelijkmaker. "In de 16 meter voel ik me op mijn best: daar voel ik goed waar mijn man zit en weet ik wanneer ik kan draaien en schieten. Het was een goede draai en een goed schot met links. Hij was hard genoeg, een mooie goal. Ik ben blij dat het op zo'n moment eruit komt. Het geeft een fantastisch gevoel."

Vlak na de gelijkmaker van Dessers kreeg Guus Til een directe rode kaart na hard doorhalen op een tegenstander. "Ik mag eindelijk iets langer spelen en dan krijg je een rode kaart. Ik dacht: heb ik dat weer?"

"Ik stond op een eiland", vervolgde Dessers. "Ik moest vechten voor het team. Maar als je aan het einde van de wedstrijd zo belangrijk kan zijn, vergeet je alles. Na 97 minuten voetbal staat hier een gelukkig man."