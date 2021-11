Giovanni van Bronckhorst heeft donderdagavond zijn debuut als trainer van Rangers FC opgeluisterd met een belangrijke overwinning. De Schotten wonnen in de Europa League thuis met 2-0 van Sparta Praag en zijn zeker van overwintering. Ryan Babel hielp Galatasaray met een doelpunt aan een cruciale zege op Olympique Marseille: 4-2.

Rangers kwam al na een kwartier op voorsprong in de debuutwedstrijd van Van Bronckhorst, die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie. Alfredo Morelos schoof binnen na een strakke voorzet van Ianis Hagi. Direct na rust zorgde de Colombiaanse spits ook voor de 2-0 en daar bleef het bij in het Ibrox Stadium.

Van Bronckhorst werd vorige week aangesteld als trainer van Rangers, waar hij de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard opvolgde. De Rotterdammer zat zondag nog op de tribune toen Rangers verloor van Hibernian in de halve finales van het Schotse bekertoernooi.

Door de overwinning op Sparta Praag is Rangers niet alleen zeker van Europese overwintering, maar ligt de ploeg van Van Bronckhorst ook op koers om in de Europa League actief te blijven. Rangers staat nu tweede in groep A, met een voorsprong van drie punten op Sparta Praag.

Het Olympique Lyon van Peter Bosz was al zeker van de eerste plek in de poule en won ook het vijfde duel door Brøndby IF te kloppen: 1-3. Mikael Uhre zette de Denen in de 51e minuut op voorsprong, maar Rayan Cherki boog die achterstand vlak daarna met twee goals om in een 1-2-voorsprong. Islam Slimani vergrootte de marge in de 76e minuut naar twee.

Rangers sluit de groepsfase over twee weken af met een uitwedstrijd tegen Lyon en hoopt dan de tweede plek (en daarmee een ticket voor de eerste knock-outronde in de Europa League) veilig te stellen. De nummer drie in de groep moet een play-off spelen om de laatste zestien van de Conference League te bereiken.

Babel scoort direct na invalbeurt voor Galatasaray

In Turkije dwong Galatasaray overwintering in de Europa League af door met 4-2 van Olympique Marseille te winnen. Babel viel in de slotfase in en maakte de laatste Turkse treffer, zijn eerste officiële doelpunt van het seizoen.

De 34-jarige Babel tekende in de 83e minuut, slechts vijftien seconden na zijn invalbeurt, voor de 4-1 door hoog in de verre hoek raak te schieten. In zijn achttien voorgaande optredens dit seizoen wist de 69-voudig international niet te scoren, al was hij wel één keer goed voor een assist.

Bij Marseille speelde Arek Milik een hoofdrol. De Poolse spits miste in de 68e minuut een penalty, maar werkte in de rebound wel binnen. Vijf minuten voor tijd maakte de oud-Ajacied zijn tweede treffer van de avond, maar dat mocht niet baten: 4-2.

Met Patrick van Aanholt deed er nog een Nederlander mee bij Galatasaray. De vleugelverdediger stond aan de aftrap en maakte de negentig minuten vol in Istanboel. Galatasaray komt door de zege op elf punten en kan daardoor niet meer uit de top twee vallen. Lazio won met 0-3 bij Lokomotiv Moskou en kan de Turken nog wel van groepswinst afhouden in de slotwedstrijd over twee weken.

Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League. De nummer twee moet een play-off spelen tegen een nummer drie uit de Champions League.

Stand in groep E 1. Galatasaray 5-11 (+4)

2. Lazio 5-8 (+4)

3. Olympique Marseille 5-4 (-2)

4. Lokomotiv Moskou 5-2 (-6)

Mourinho en Karsdorp winnen met AS Roma

In groep C van de Conference League boekte AS Roma een noodzakelijke overwinning op Zorya Luhansk. De ploeg van trainer José Mourinho won met 4-0 in Stadio Olimpico door goals van Carles Pérez, Nicolò Zaniolo en Tammy Abraham (twee goals). Jordan Veretout miste zelfs nog een strafschop.

De ruime zege is een welkome opsteker voor AS Roma, dat in de laatste twee duels met FK Bodø/Glimt teleurstelde (6-1-verlies en 2-2). Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij de Romeinen.

FK Bodø/Glimt won met 2-0 van CSKA Sofia en ligt op koers voor de groepswinst. AS Roma heeft één punt minder dan de Noren, maar mag in de laatste speelronde nog tegen hekkensluiter CSKA Sofia spelen.

