Ryan Babel heeft donderdagavond met zijn eerste doelpunt van het seizoen bijgedragen aan de cruciale zege van Galatasaray op Olympique Marseille. De Turkse topclub won met 4-2 en verzekerde zich van overwintering in de Europa League.

De 34-jarige Babel tekende in de 83e minuut, slechts vijftien seconden na zijn invalbeurt, voor de 4-1 namens Galatasaray door hoog in de verre hoek raak te schieten. In zijn achttien voorgaande optredens dit seizoen wist de 69-voudig international niet te scoren, al was hij wel één keer goed voor een assist.

Bij Marseille speelde Arek Milik een hoofdrol. De Poolse spits miste in de 68e minuut een penalty, maar werkte in de rebound wel binnen. Vijf minuten voor tijd maakte de oud-Ajacied zijn tweede treffer van de avond, maar dat mocht niet baten: 4-2.

Met Patrick van Aanholt deed er nog een Nederlander mee bij Galatasaray. De vleugelverdediger stond aan de aftrap en maakte de negentig minuten vol in Istanboel.

Galatasaray komt door de zege op elf punten en kan daardoor niet meer uit de top twee vallen. Lazio won met 0-3 bij Lokomotiv Moskou en kan de Turken nog wel van groepswinst afhouden in de slotwedstrijd over twee weken.

Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales van de Europa League, de nummer twee moet een play-off spelen tegen een nummer drie uit de Champions League.

