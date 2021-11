Feyenoord, PSV en AZ hebben donderdagavond Europese overwintering veiliggesteld. Vitesse knokte zich bij Stade Rennais terug tot een 3-3-gelijkspel en maakt nog kans om door te gaan in de Conference League.

Feyenoord kroonde zich tot groepswinnaar in de Conference League door een zwaarbevochten 2-2-gelijkspel bij Sparta Praag. De thuisploeg leidde al na twaalf minuten door een treffer van Peter Olayinka. Hij was scherper dan Tyrell Malacia en onderschepte een slappe pass van doelman Ofir Marciano, die de met het coronavirus besmette Justin Bijlow onder de lat verving.

Cyriel Dessers maakte na een half uur gelijk, maar niet lang daarna moest Feyenoord met tien man verder door een grove charge van Guus Til. In de tweede helft domineerde Slavia Praag, dat in de 66e minuut via Jan Kuchta de winnende treffer leek te maken. Feyenoord drong in de slotfase aan en kreeg loon naar werken: in de blessuretijd was het supersub Dessers die zijn ploeg een belangrijk punt bezorgde.

Feyenoord was bij een nederlaag nog niet zeker geweest van de groepswinst, maar een gelijkspel is wel voldoende. De ploeg van trainer Arne Slot is nu zeker van een plek in de achtste finales en hoeft sowieso geen tussenronde te spelen. De laatste keer dat Feyenoord overwinterde in Europa was in het seizoen 2014/2015.

Stand in groep Feyenoord 1. Feyenoord 5-11 (+4)

2. Slavia Praag 5-7 (+1)

3. Union Berlin 5-6 (-1)

4. Maccabi Haifa 5-4 (-4)

PSV klopt Sturm Graz en koerst af op tweede plek

Net als Feyenoord is ook PSV na de winterstop nog actief in Europa. De ploeg van trainer Roger Schmidt won in de Europa League met 2-0 van Sturm Graz en ligt op koers om als nummer twee te overwinteren in het op een na belangrijkste Europese clubtoernooi.

Carlos Vinícius opende op slag van rust de score door een strafschop te benutten. Doelman Jörg Siebenhandl leek de matige inzet van de spits te stoppen, maar hij liet de bal door zijn handen gaan. Bruma haalde in de 56e minuut op randje buitenspel alle spanning uit de wedstrijd.

AS Monaco won het andere duel in groep B met 2-1 van Real Sociedad, waardoor PSV definitief geen groepswinnaar meer kan worden. Bij het veiligstellen van de tweede plek mogen de Eindhovenaren in een play-off om een achtstefinaleticket strijden. De nummer drie gaat naar de eerste knock-outronde van de Conference League.

Stand in groep PSV 1. AS Monaco 5-11 (+3)

2. PSV 5-8 (+4)

3. Real Sociedad 5-6 (-)

4. Sturm Graz 5-1 (-7)

AZ al zeker van achtste finales Conference League

AZ plaatste zich door een 1-1-gelijkspel bij FK Jablonec voor de achtste finales van de Conference League. Met nog één speelronde te gaan kunnen de Alkmaarders niet meer van de eerste plek worden gestoten.

Milos Kratochvíl liet AZ wel even schrikken door na zeven minuten de openingstreffer binnen te koppen. Hakon Evjen, die als rechtsbuiten de voorkeur kreeg boven Albert Gudmundsson, werkte op slag van rust de gelijkmaker binnen.

Het punt in Tsjechië was voor AZ voldoende om de groepswinst veilig te stellen. Randers FC won het andere duel in de poule met 2-1 van CFR 1907 Cluj en stijgt naar de tweede plek, op vier punten van de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Stand in groep AZ 1. AZ 5-11 (+4)

2. Randers FC 5-7 (+1)

3. FK Jablonec 5-6 (-)

4. CFR 1907 Cluj 5-1 (-5)

Vitesse speelt in doelpuntrijk duel gelijk tegen Stade Rennais

In Frankrijk liet Vitesse zien over een knap staaltje veerkracht te beschikken. De ploeg van trainer Thomas Letsch knokte zich in een doelpuntrijk duel naar een 3-3-gelijkspel tegen Stade Rennais en houdt zicht op overwintering. Gaëtan Laborde nam alle doelpunten bij de thuisploeg voor zijn rekening.

Daan Huisman maakte in de 43e minuut met een gericht afstandsschot de aansluitingstreffer (2-1) namens Vitesse, maar Stade Rennais vergrootte de marge in de 69e minuut weer naar twee. Daarmee leek het duel gespeeld, maar Thomas Buitink bracht een kwartier voor tijd de spanning terug en Loïs Openda kreeg in de laatste minuut zelfs nog de 3-3 op het scorebord.

Vitesse wist voor de derde keer niet te winnen in de groepsfase van de Conference League, maar is nog altijd niet uitgeschakeld. Tottenham Hotspur verloor namelijk verrassend bij NS Mura (2-1), waardoor de strijd om plek twee achter groepswinnaar Stade Rennais nog niet beslecht is.